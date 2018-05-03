Купить квартиру в Молдове станет проще: что изменилось

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Купить или продать недвижимость в Молдове станет проще. За соответствующие изменения в закон проголосовали 56 из 77 депутатов, присутствовавших на заседании парламента в четверг.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Сколько зарплат надо вложить молдавской семье, чтобы купить квартиру

Таким образом, в процессе подтверждения транзакции нотариусом не нужно предъявлять справку из Государственной налоговой службы о наличии или отсутствии долгов перед госбюджетом по имуществу, указанному в контракте.

Учитывая одобренные изменения, текст закона будет выглядеть так: "Договоры отчуждения и о залоге имущества, подлежащего регистрации, удостоверяются при условии представления документов, подтверждающих право собственности на это имущество, выписки из реестра залогов об отсутствии залога этого имущества".

Эксперт: низкая цена на квартиру, скорее всего, говорит о мошенничестве>>>

Автор инициативы, вице-председатель парламента Валериу Гилецки отметил, что "теперь благодаря этой поправке заинтересованным в продаже или покупке жилья не надо будет ждать несколько дней для получения этой справки от Государственной налоговой службы".

Поправки вступят в силу с момента публикации Официальном мониторе страны.