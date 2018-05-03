БАК-2018: организация экзаменов стала предметом спора в парламенте Молдовы

В преддверии выпускных экзаменов на степень бакалавра в парламенте предложили обсудить подготовку к тестированию.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Молдавские депутаты успели на заседании в четверг поспорить о процедуре организации экзаменов на степень бакалавра. Депутат фракции Партии социалистов Влад Батрнча предложил заслушать в парламенте министра образования, культуры и исследований Монику Бабук.

© Sputnik / Евгений Биятов Кабмин Молдовы принял решение по видеокамерам на выпускных экзаменах БАК

В частности, ей пришлось бы ответить на вопросы о подготовке к выпускным экзаменам и об устранении несоответствий, выявленных в рамках предыдущих подобных слушаний.

"Еще 20 июля 2017 года мы долго обсуждали здесь, в парламенте, проблему организации экзаменов на степень бакалавра в Республике Молдова. Напомню, что абсолютно все фракции категорично высказались о том, что есть проблемы и, в первую очередь, несоответствия школьного куррикулума с экзаменационными тестами", — сказал Батрынча.

Во-вторых, как отметил депутат, "обнаружены нарушения в организации работы Национального агентства по куррикулуму и оценке".

"Выявлены проблемы, касающиеся сложности тестов и схемы конвертирования баллов в оценки. Пришли к идее, что организация этих экзаменов должна быть кардинально улучшена. На данный момент в Национальном агентстве по куррикулуму и оценке остались те же люди и те же проблемы. В их внутренних регламентах не изменена ни одна запятая", — добавил Батрынча.

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Депутат от фракции либерал-демократов Мария Чобану в ответ на это предложение отметила, что организация экзаменов БАК — прерогатива министерства.

В итоге инициативу социалистов парламент не поддержал.