Молдаванам на заметку: определены исполнители наказаний в аэропортах Москвы

Штрафы могут выписать за засорение территории терминалов, загромождение проходов и мест в зале ожидания, неправильное пользование эскалаторами и лифтами.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Следить за соблюдением новых правил в подмосковных аэропортах будут сотрудники министерства транспорта Московской области, заявил на пресс-конференции министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Привлекать к административной ответственности будут сотрудники министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Именно они законом наделены этими полномочиями. Необходимый состав инспекторов у нас имеется. По мере необходимости мы будем увеличивать их численность. В ближайшее время мы планируем выставить по шесть человек в каждый аэропорт", — заявил Тресков.

Сотрудники министерства транспорта, отслеживающие соблюдение правил, будут носить форму зеленого цвета с погонами и фуражки. У них на руках будут удостоверения установленного образца, выданные ведомством. Тресков добавил, что плановую работу они начнут уже на этой неделе.

Министр также сообщил, что пассажиров, которые имеют посадочный талон или билет, не будут штрафовать за то, что они лежат на сидениях.

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Ранее сообщалось, что Мособлдума приняла поправки к региональному Кодексу об административных правонарушениях, которые позволят выписывать штрафы за несоблюдение правил поведения в аэропортах "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский". Согласно поправкам, штрафы вводятся за такие нарушения, как засорение территории, загромождение проходов, несоблюдение правил использования эскалаторов, лифта, кресел в зоне ожидания и мест для инвалидов, прослушивание музыки без наушников.

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Также сообщалось, что запрещается передвижение по территории аэропортов верхом на животных, гироскутерах, велосипедах и других транспортных средствах, кроме инвалидных колясок. Помимо этого, не разрешается сидеть на полу и размещать багаж на креслах в зале ожидания.