Суд обязал экс-министра транспорта Молдовы извиниться за дискриминацию русских

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Суд столичного сектора Центр признал дискриминирующими русских заявления бывшего министра транспорта и дорожной инфраструктуры Молдовы Юрия Киринчука, обязав его извиниться. Это говорится в решении судебной инстанции.

Киринчук 12 октября 2016 года в своем блоге опубликовал запись, в которой содержались сразу несколько оскорбительных выражений в адрес русских. Эти его высказывания осудили посольство России в Молдове, Совет по недискриминации республики, Ассоциация русскоязычных журналистов и другие общественные организации. Кроме того, несколько гражданских активистов подали на Киринчука в суд, который вынес вердикт по гражданскому иску в мае 2018-го.

"Обязать Юрия Киринчука принести публичные извинения посредством тех же средств массовой информации, с помощью которых он распространил дискриминационные утверждения. Текст следующий: "приношу публичные извинения русским за дискриминационную по этническому критерию речь, изложенную 12 октября 2016 года", — сказано в вердикте суда.

Заседание было публичным. Сам Киринчук на него не явился. По решению инстанции, он может опротестовать вердикт в Апелляционной палате Кишинева в течение 30 дней.

© Photo : Александр Рошко Решение суда по делу экс-министра транспорта Юрия Киринчука

В августе 2017 года кишиневский суд признал Киринчука виновным по уголовному делу об извлечении выгоды из влияния и злоупотреблении служебным положением. Тогда инстанция приговорила экс-министра к году и четырем месяцам в пенитенциаре полузакрытого типа со штрафом в 700 условных единиц (около 2 тысяч долларов) и с лишением права занимать определенные должности в течение 5 лет. Как уточнила тогда прокурор Виктория Фуртуна, приговор Киринчуку вынесен условно с испытательным сроком в один год.