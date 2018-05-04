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Утверждение стипендий мэра Москвы учащимся вузов Молдовы

Студенты из Молдовы получили стипендии мэра Москвы

© Sputnik / Николай Костыркин
Общество
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Каждый учебный семестр Молдове выделяется квота в 11 человек на получение стипендии мэра Москвы.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik, Николай Костыркин. В "русском мире" Молдовы за последние несколько лет сформировались очень интересные взаимоотношения между представителями организаций российских соотечественников и студентами вузов, учащихся на русском языке.

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Это взаимодействие основано на доверии, передаче опыта и знаний, а, главное, помощи и взаимной поддержке. Старшие товарищи — общественники, педагоги, руководители вузов и других учреждений — ратуют за своих подопечных, пользуясь любой возможностью, чтобы поддержать их, дать возможность раскрыть свои таланты и возможности, а также материально поощрить.

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Такой шанс, отметить лучших, вот уже десятый год дает Молдове мэрия Москвы, выделившая нашей стране квоту на 11 учащихся вузов для получения стипендий. Размер стипендии — 13,5 тысячи рублей (немногим более 200 долларов). Деньги приходят получателю на электронную карту.

Критерии отбора просты — высокая успеваемость, отличие в общественной и творческой деятельности и невысокий доход семьи.

В Кишиневе, в центре фонда "Русский мир" Молдавского государственного университета, утверждены стипендиаты предстоящего учебного семестра. Это студенты Молдавского государственного университета, Славянского университета, Комратского государственного университета, Академии музыки, театра и изобразительных искусств и Бельцкого государственного университета имени Алеку Руссо.

Стипендий удостоены Светлана Демчукова, Кирилл Дубовцев, Дмитрий Кантемиров, Алиса Тулбу, Яна Андроник, Анастасия Неприцкая, Екатерина Корпанюк, Екатерина Москалюк, Лидия Ходакова, Павел Полищук и Галина Салтановская. Вопрос об оставшихся трех студентах-соискателях стипендии остался открытым, но попечительский совет продолжит свою работу в этом направлении.

Стипендия мэра Москвы — еще одна возможность поддержать талантливых трудолюбивых ребят, которые стремятся всего добиться в жизни самостоятельно и не пасуют перед трудностями.

  • Утверждение стипендий мэра Москвы учащимся вузов Молдовы
    Утверждение стипендий мэра Москвы учащимся вузов Молдовы
    © Sputnik / Николай Костыркин
  • Утверждение стипендий мэра Москвы учащимся вузов Молдовы
    Утверждение стипендий мэра Москвы учащимся вузов Молдовы
    © Sputnik / Николай Костыркин
  • Утверждение стипендий мэра Москвы учащимся вузов Молдовы
    Утверждение стипендий мэра Москвы учащимся вузов Молдовы
    © Sputnik / Николай Костыркин
  • Утверждение стипендий мэра Москвы учащимся вузов Молдовы
    Утверждение стипендий мэра Москвы учащимся вузов Молдовы
    © Sputnik / Николай Костыркин
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© Sputnik / Николай Костыркин
Утверждение стипендий мэра Москвы учащимся вузов Молдовы

"Эти дети в отсутствии тех благ, которые есть у многих их сверстников, используют любую возможность, чтобы каждый день двигаться вперед. Мы видим это и радуемся их успехам", — подчеркнула глава Ассоциации учебных заведений с русским языком обучения, директор кишиневского лицея имени Гоголя Таисия Аникьева.

Она заметила, что, так как многие стипендиаты учатся на педагогов, то очень хочется надеяться на достойную смену кадров.

"За эти несколько лет мы во многих из этих ребят увидели большой потенциал. И рассчитываем на достойную замену себе. Потому что пройдет еще несколько лет, и педагога в стране будет очень сложно встретить, а мыслящего педагога — и подавно", — с сожалением констатировала Аникьева.

Председатель попечительского совета стипендии мэра Москвы, директор Института электронной инженерии и нанотехнологий, академик Анатолий Сидоренко в беседе с корреспондентом Sputnik заявил, что, "инвестируя в молодежь, мы инвестируем в будущее".

"Такие юноши и девушки, столь мотивированные в жизни, будут работать, как говорится, на все сто и в школе, и в вузе, и в министерстве, и в парламенте. Побольше бы таких!", — сказал Сидоренко.

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Теги:
университеты, студенты, стипендии мэра Москвы, вузы, Таисия Аникьева, Анатолий Сидоренко, Молдова, Кишинев
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