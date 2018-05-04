Насколько оправдала себя учеба по дуальной системе в Приднестровье

О том, как прошел первый опыт внедрения дуальной системы образования, когда обучение проводится по теории в колледже, а по практике – на производстве, корреспонденту Sputnik рассказал директор фабрики "Одема" Александр Свидерский.

ТИРАСПОЛЬ, 4 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. Первый опыт в Приднестровье по дуальному образованию, который проводился на тираспольском предприятии "Одема", прошел успешно. Курсанты сдали экзамены и, уже став дипломированными специалистами, заключили трудовой договор с фабрикой. Теперь год, как следует по договору, будут на ней трудиться.

"Не все дошли до экзамена, потому что у некоторых возникли противопоказания по здоровью, некоторые решили, что эта работа не для них. Эти нюансы мы учтем на собеседовании перед новым потоком", — рассказал корреспонденту Sputnik директор фабрики Александр Свидерский.

Как писал ранее Sputnik, система дуального образования ведется по двум направлениям. В первом случае — по подготовке технологов и конструкторов, когда в течение двух лет и девяти месяцев в тираспольском колледже бизнеса и сервиса студенты изучают теорию, а на производстве проходят практику.

© Sputnik / Miroslav Rotari Министр образования Молдовы рассказала о судьбе школ в стране

Во втором случае — по курсовой подготовке операторов швейного оборудования в течение трех месяцев, когда один месяц идет обучение в колледже и два — на производстве.

"Курсовая подготовка для "Одемы" более важна и приоритетна, так как позволяет быстро восполнить дефицит рабочих специальностей. Наши 13 курсантов, сдавших экзамен, были переведены в производственную бригаду, где сейчас работает 10 человек. Теперь в этой бригаде будет трудиться 23 человека, что уже близко к нормативу в 25 человек", — пояснил директор.

Так как курсантам оплачивали стипендию в течение трех месяцев обучения, в ученическом договоре предусмотрена обязанность отработать один год после учебы или вернуть деньги. Но пока все из прошедших экзамен готовы работать.

В Приднестровье активно проводится акция "Георгиевская ленточка">>>

Как рассказал директор, прелесть курсов состоит в том, что на них может пойти учиться любой человек, желающий связать свою жизнь с швейным делом, независимо от пола и возраста.

По словам Свидерского, в планах набрать в этом году до 100 человек. Всего предприятие нуждается в 200 квалифицированных рабочих.