Все ушли в Интернет: молдаване переходят с телефонов на общение в сети

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. В 2017 году к интернету подключались больше сельские жители, нежели горожане, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Национальным агентством по регламентированию в области электросвязи и информационных технологий.
Сейчас в молдавских селах интернет есть в каждом втором доме.
По данным ведомства, число сельских интернет-подписчиков составляет 227 тысяч, городских — 356 тысяч.
В прошлом году активнее всего подключались к сети жители Ново-Аненского района.
По прогнозам специалистов, к 2020 году число пользователей интернета вырастет в селах более чем на 20%.
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В то же время, как сообщает агентство, жители Молдовы второй год подряд стали меньше пользоваться услугами мобильной телефонии — этот показатель упал на 3%, а стационарными телефонами люди стали пользоваться еще меньше, спад составил более 20%.
Эти показатели говорят о том, что люди активно переходят со стационарных телефонов на мобильные. Также граждане стали предпочитать мобильной телефонии альтернативные методы коммуникации по сети Интернет (Skype, Viber, WhatsApp).
Такая же тенденция наблюдается и в странах Европы.