В Кишиневе снова пробки: какие улицы следует избегать

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Примэрия Кишинева сообщила, что на некоторых улицах муниципия будет временно приостановлено движение транспорта в связи с выполнением ремонтных работ и текущего обслуживания дорожной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба примэрии, на протяжении дня муниципальные службы проведут работы по обслуживанию и текущему ремонту на следующих столичных улицах:

Центр:

— ул. Григоре Уреке, ул. Романэ, ул. А. Ботезату, ул. Колина Пушкин, ул. Замфир Арборе, Хынчештское шоссе, ул. Малина Микэ, ул. Г. Кашу, ул. Н.Тестимицану, ул. Унгуряну.

Буюканы:

— ул. Алба-Юлия, ул. 27 Марта 1918 года.

Рышкановка:

— ул. Тудор Владимиреску.

Чеканы:

— ул. Студенческая, ул. М. Садовяну.

Ботаника:

— Мунчештское шоссе, бул. Дачия, бул. Траян, ул. Сармизеджетуза.

Водителям рекомендует объезжать перечисленные зоны и соблюдать временные дорожные знаки во избежание формирования пробок.