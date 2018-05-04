Накануне жары медики бьют тревогу: ожидается волна отравлений

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Только на прошлой неделе в Кишиневе было зарегистрировано порядка 150 случаев отравлений, свидетельствуют данные Центра общественного здоровья муниципия Кишинев.
Риск желудочно-кишечных заболеваний особенно велик именно в теплое время года. Жара способствует размножению патогенных микроорганизмов, которые провоцируют острые кишечные инфекции.
"Это сезонное увеличение заболеваемости, связанное с погодными условиями, с жарой. Микробы при такой погоде развиваются очень быстро. Если при морозе они размножаются сутки, то сейчас достаточно и двух часов", — объяснила врач-инфекционист, заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.
По ее словам, порой граждане не обращаются к врачам и самостоятельно, изучая статьи в Интернете, ставят себе диагнозы при любом заболевании, в том числе и при кишечных инфекциях.
Кирьякова отметила, что при первых симптомах нужно обращаться к врачу, чтобы установить, чем именно вызвано недомогание — ротавирусом, энтеровирусом или бактериями.
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"Для пациентов важно то, что при всех этих инфекциях, как правило, возникают рвота, боли в животе, диарея — то есть, классические проявления. Устанавливать точные диагнозы должны доктора и лаборатории", — сказала Кирьякова.
Специалисты рекомендуют соблюдать ряд простых правил:
- Следует избегать покупки продуктов в неавторизованных местах, где не соблюдаются условия хранения, и нет сопроводительных документов
- Нужно исключить из рациона продукты с истекшим сроком годности и не покупать товары с поврежденной упаковкой
- Обязательно соблюдать правила личной гигиены — тщательно мыть руки, фрукты и овощи под теплой проточной водой
- Продовольственные продукты нужно предавать термической обработке и правильно хранить. Скоропортящиеся продукты следует держать в холодильнике при температуре от +2 до +10 градусов по Цельсию
- Следует исключить контакт сырых продуктов с приготовленными блюдами — отделять свежее мясо и яйца от других продуктов
- Не рекомендуется использовать продукты, которые более двух часов хранились при комнатной температуре
- На кухне следует соблюдать чистоту, особенно обращать внимание на места хранения продуктов
- Обязательно защищать продукты от насекомых и грызунов, а также вовремя выносить мусор
- Пить следует воду из безопасных источников — кипяченую или минеральную
- Не следует купаться в открытых водоемах, где купание запрещено. Также нельзя глотать воду во время купания
- В случае появления симптомов заболевания (боли в области живота, тошнота, рвота и жидкий стул) следует обратиться за помощью к медикам.