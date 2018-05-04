Накануне жары медики бьют тревогу: ожидается волна отравлений

С наступлением тепла выросло количество желудочно-кишечных заболеваний: медики рассказали, что делать, чтобы не стать жертвой отравления.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Только на прошлой неделе в Кишиневе было зарегистрировано порядка 150 случаев отравлений, свидетельствуют данные Центра общественного здоровья муниципия Кишинев.

Риск желудочно-кишечных заболеваний особенно велик именно в теплое время года. Жара способствует размножению патогенных микроорганизмов, которые провоцируют острые кишечные инфекции.

"Это сезонное увеличение заболеваемости, связанное с погодными условиями, с жарой. Микробы при такой погоде развиваются очень быстро. Если при морозе они размножаются сутки, то сейчас достаточно и двух часов", — объяснила врач-инфекционист, заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

По ее словам, порой граждане не обращаются к врачам и самостоятельно, изучая статьи в Интернете, ставят себе диагнозы при любом заболевании, в том числе и при кишечных инфекциях.

Кирьякова отметила, что при первых симптомах нужно обращаться к врачу, чтобы установить, чем именно вызвано недомогание — ротавирусом, энтеровирусом или бактериями.

В Кишиневе резко выросло число отравлений: что делать>>>

"Для пациентов важно то, что при всех этих инфекциях, как правило, возникают рвота, боли в животе, диарея — то есть, классические проявления. Устанавливать точные диагнозы должны доктора и лаборатории", — сказала Кирьякова.

Специалисты рекомендуют соблюдать ряд простых правил: