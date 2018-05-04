Президент Молдовы о 9 Мая: не позволим переписать нашу историю

Молдавский лидер поздравил население республики с наступающей 73-ей годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что 9 Мая - праздник для всего человечества.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил народ республики с наступающей 73-летней годовщиной Победы над фашизмом.

Как написал Додон на своей странице в Facebook, "9 Мая — праздник не только для народов бывшего Советского Союза, но и для всего человечества". По его словам, "в этот день закончилась самая страшная война, которая унесла десятки миллионов жизней. Не было дома, не было семьи, которых бы не коснулась эта война".

"Наш народ будет всегда благодарен тем героям, которые ценой своих жизней добыли для многих поколений мирное небо. Сегодня эти люди еще живут среди нас. Наш долг — окружить наших дорогих ветеранов вниманием и заботой", — подчеркнул Додон.

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По его словам, молдавский "народ никогда не забудет подвига советского солдата-освободителя".

"Мы никому не позволим в угоду политическим соображениям переписать нашу историю. Пройдут годы, сменятся поколения, а наши дети и внуки будут все так же 9 Мая праздновать День Победы. Вечная слава героям-победителям", — отметил Додон.

Ранее глава республики рассказал о том, как в Молдове отметят 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее о плане мероприятий можно прочитать здесь.