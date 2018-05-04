Смертельное ДТП под Кишиневом: есть жертвы

Кровь стынет в жилах: в нескольких километрах от молдавской столицы произошла серьезная авария, в которой погиб один человек, а трое пострадали.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Практически каждый день на дорогах Молдовы происходят серьезные аварии, в которых гибнут люди. Всему виной нарушение правил дорожного движение, невнимательность и превышение скоростного режима. Одно из последних ДТП произошло недалеко от Кишинева, близ населенного пункта Разены, Яловенского района.

Как сообщили в полиции, автомобиль модели Ford под управлением 47-летнего мужчины врезался сзади в принадлежащую автошколе машину марки Skoda, за рулем которой находилась женщина, а рядом с ней инструктор.

"В результате ДТП водитель Ford погиб на месте, а его пассажир доставлен в тяжелом состоянии в больницу скорой помощи Кишинева, куда также привезли женщину и инструктора из машины автошколы", — заявила Sputnik пресс-секретарь инспектората полиции Яловен Силвия Ветко.