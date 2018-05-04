Синоптики предупреждают: Молдову ждут жаркие дни

Календарное лето еще не наступило, а Молдова охвачена жарой: синоптики вынесли предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила действие "желтого кода" метеоопасности, который был объявлен еще на прошлой неделе, в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

"До 7 мая на большей части территории республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий", — сообщили в метеослужбе.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ученые прогнозируют, что лето станет длиннее на два месяца

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Предупреждение действует на большей части республики, за исключением ряда северных районов страны.

Специалисты рекомендуют избегать использования открытого огня вблизи домов, хозяйственных построек, складов с кормами. Также лучше не разводить огонь на участках земли, покрытой сухой растительностью, особенно если они находятся рядом с лесными массивами или объектами высокой пожарной опасности.

Кроме того, следует ограничить проведение работ, в результате которых происходит испарение летучих легковоспламеняющихся веществ или чрезмерный перегрев, что может послужить причиной пожара.