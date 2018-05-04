Додон: в Молдове День Победы был, есть и будет

Молдавский лидер рассказал, что для него значит День Победы над фашизмом, а также о том, как он проведет 9 мая?

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о том, что возглавит Марш Победы, запланированный в Кишиневе на 9 мая.

"Для меня это День Победы в Великой Отечественной войне. Думаю, что для всех граждан Республики Молдова, хотя, может быть, есть какая-то категория, которая не хочет этого признавать, но он остается Днем Победы. Считаю, что в Молдове День Победы был, есть и обязательно будет", — сказал Додон в интервью одному из местных телеканалов.

Именно поэтому, каждый год в республике серьезно готовятся к этому празднику.

Программа мероприятий

По словам молдавского лидера, к 73-ей годовщине Победы в ВОВ запланировано достаточно много акций — помощь ветеранам, раздача георгиевских ленточек. Под эгидой президента 8 мая на центральной площади Кишинева состоится праздничный концерт с участием народного артиста России Олега Газманова и заслуженного артиста России Дениса Майданова. Глава республики отметил, что примет участие и в церемонии перезахоронения останков воинов в Шерпенах.

© Sputnik / Miroslav Rotari Президент Молдовы о 9 Мая: не позволим переписать нашу историю

Додон уточнил, что одно из самых важных мероприятий — это Марш Победы и "Бессмертный полк", запланированные на 9 мая. По его словам, несколько лет назад он предложил отказаться от использования в акциях в День Победы политической символики.

"Все должны без партийной символики под флагом Победы пройти единой колонной. В этом году впервые за 26 лет независимости действующий президент Молдовы пойдет во главе колонны. Собираюсь обязательно вместе с семьей участвовать", — сказал Додон.

Ветераны ВОВ 9 мая возглавят колонну "Бессмертного полка" в Кишиневе>>>

Он выразил уверенность в том, что в этой акции примет участие порядка ста тысяч жителей Кишинева.

День Европы/День Победы?

Весной прошлого года парламент Молдовы внес поправки в Трудовой кодекс, согласно которым в статью "Официальные праздники" добавлен еще один пункт "9 мая — День Европы". Это означало, что 9 мая в Молдове должны были отмечать сразу два праздника — День Победы в Великой Отечественной войне и День Европы. Президент Молдовы не утвердил этот закон, вернув его депутатам.

"Во-первых, законодательство они поменяли только частично, потому что закон я так и не подписал. Закон вернулся в парламент и там до сих пор и находится", — отметил Додон.

По его словам, есть лишь постановление парламента под названием "День Европы-День Победы".

"Согласно постановлению парламента, они будут праздновать 9 мая День Победы и День Европы. Зачем им это? Думаю, они это делают для своих зарубежных партнеров. Хотя посольство ЕС в Молдове поступило мудро — они проводят мероприятия 10 и 12 мая", — заключил Додон.