Обыски в молдавской тюрьме: в операции участвовали 140 человек

Надзиратели и бойцы спецподразделения застали врасплох заключенных тюрьмы в Резине.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Масштабные обыски провели в пятницу в тюрьме №17 в Резине. В спецоперации участвовали 140 сотрудников Департамента пенитенциарных учреждений (ДПУ), а также бойцы спецподразделения "Pantera".

"В результате обысков нашли тайники, откуда изъяли 23 мобильных телефона, 120 литров самодельного алкоголя, а также устройство Wi-Fi. В ходе обысков четверо заключенных оказали сопротивление. К ним применили спецсредства", — сказано в сообщении ДПУ.

скриншот с видео Филат сидит с удобствами: у него все отлично, он принимает посылки и гостей

О произошедшем проинформированы прокуроры и Офис народного адвоката.

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Как уточнили в Департаменте пенитенциарных учреждений, подобные обыски проводятся систематически, чтобы обеспечить безопасность и порядок в тюрьмах.