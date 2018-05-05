Шокирующие записки официанта: что на самом деле подают в ресторанах

Корреспондент Sputnik Молдова, поработав официантом, решила рассказать о самых распространённых обманах на еде и напитках в столичных ресторанах.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik, Елена Комолова. Когда мы едим в кафе, блюдо, которое нам подают, — это конечный продукт. Как и из чего оно сделано, мы не знаем. Так что же мы едим?

Нельзя выбрасывать недоеденное

Наверное, самый распространенный миф — то, что официант или повар может плюнуть вам в еду, если их как-то обидели. Или то, что упало, поднимают и все-равно подают клиенту.

На деле, все не настолько ужасно, но и далеко не хорошо. Самый популярный способ "навариться" — подавать недоеденное как свежее блюдо.

Самые бессовестные владельцы и сотрудники ресторанов способны провернуть подобный трюк практически с чем угодно. Повторно используют остатки первых блюд, салатов, горячего и даже разных соусов, и закусок.

Все это перемешивается с частью свежей еды, при надобности разогревается, заново заправляется и подается клиенту. Главное — все красиво уложить в тарелке.

Кстати, свежая еда — это далеко не всегда про рестораны. Большая часть кушаний делается из заготовок, которые не известно, сколько времени провели на полках холодильника. Не чужда ресторанам и разморозка, причем даже разных пирожных и тортов. Замораживают еду для того, чтобы продлить ее срок хранения. А при поступлении заказа кушанье просто разогревается.

Первые блюда почти всегда готовят с утра и на весь день, далее порции подогревают. Часто используют остатки с прошедшего дня. Если вы пришли в ресторан сразу после открытия, рано утром, и вам подают суп, скорее всего, он будет вчерашний, так как новая порция еще не готова.

Мы пьем лед?

С напитками тоже не все просто. Главное орудие барменов — лед, об этом уже все знают. Практически все коктейли включают в себя этот ингредиент, и он, кстати, составляет львиную долю напитка. Стандартная процедура при готовке коктейля — заполнить стакан льдом и только после заливать туда напиток.

Топ-10 ошибок молдавских официантов>>>

В этом случае особо и не придраться, причем ни к персоналу, ни к ресторану. Лед подтаивает, и сколько самого напитка и льда в стакане, никто не докажет.

Разбавлять алкоголь — это тоже нормальная практика. Часто напиток, чуть похуже заказываемого, но в этом случае его подают очень холодным. Из-за этого разницу в качестве труднее заметить.

Повторно могут использовать и недопитое разливное пиво. В остатки от одного клиента вливают свежий напиток и все это отправляется на стол к уже другому гостю. Часто встречается и недолив.

В идеале стакан емкостью 0,5 литров нужно заполнять доверху, но бармены наливают пиво, вспенивая его, и благодаря этому можно наливать меньше.

Меню

Стоит рассказать и о хитростях, используемых в меню.

© Sputnik / Евгений Одиноков Ни стыда, ни совести: как нас обманывают в кафе и ресторанах

Мало того, что далеко не всегда картинка из этой волшебной книжки совпадает с полученным блюдом, но, зачастую, и вес блюда может не соответствовать указанному.

Будьте бдительны: если в меню указана цена и рядом приписка 100 граммов, значит, это цена только за этот вес.

А в порцию входят 200 или 300 граммов, итог — в чеке у вас будет тройная сумма за блюдо.

Не зря в меню и картинки с едой расположены в разнобой и названия с ценой где-то под картинками. Все это путает клиентов, рассеивает внимание и заставляет выбирать между красивыми картинками, забывая о ценах.

Названия кушаний замысловатые тоже неспроста. Обычные сухарики никто покупать не захочет, а "крутоны" — звучит уже заманчивее. Обыкновенный ржаной хлеб называют "брускеттой", и его уже все хотят, даже если стоит это вдвое больше.

Томатный суп именуют "гаспачо", пусть он и совсем другой. Пирожное с кофе становится "тирамису". Зачастую гости не знают тонкостей приготовления этих блюд и их настоящий вкус и верят, переплачивая за еду.