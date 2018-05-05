В Шерпенах пройдет акция "Бессмертный полк" и церемония перезахоронения

В субботу, 5 мая, земле предадут останки 26-ти советских воинов, погибших в ходе Ясско-Кишиневской операции.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Национальный координационный комитет "Победа" проводит сегодня торжественную церемонию перезахоронения останков воинов Красной армии, погибших в Молдове в период Великой Отечественной войны.

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Земле будут преданы обнаруженные в ходе поисковых экспедиций останки 26-ти советских воинов, погибших в боях за освобождение Молдовы от фашизма в 1944 году.

"В церемонии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители центральных и районных органов исполнительной власти, главы и сотрудники дипломатических представительств, общественные деятели", — сообщил Sputnik руководитель комитета "Победа" Алексей Петрович.

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По его словам, в рамках мероприятия будет проведена акция "Бессмертный полк", для которой подготовлены портреты советских воинов, павших в боях на территории Молдовы, чьи имена в ходе своих изысканий восстановили поисковики.

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Мероприятие проводят общественные организации "Русский историко-патриотический клуб" и "Август" при поддержке администрации президента Республики Молдова, Посольства Российской Федерации в Республике Молдова и представительства Россотрудничества.