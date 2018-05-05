11:56 05 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
тополиный пух

Тополиный пух, жара, май: как быть аллергикам

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
Получить короткую ссылку
1 0 0

Надоедливый пух с деревьев уже вовсю летает по Кишиневу и мучает его жителей.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik, Юлия Липовая. Реакция на тополиный пух — одна из самых распространенных форм аллергии, от которой страдают и взрослые, и дети.

Кому этот недуг мешает больше, и как с ним бороться — рассказала корреспонденту Sputnik врач-аллерголог, заведующая отделением аллергологии в Центре матери и ребенка в Кишиневе Татьяна Горелко.

"Эта проблема развивается у людей с предрасположенностью к аллергическим заболеваниям или уже с определенной аллергией. Сенсибилизация к тополиному пуху проявляется по-разному. Это может быть конъюнктивит — глаза текут, чешутся или аллергический ренит — нос забивается или течет, зудит и чихание" — объяснила собеседница.

Она добавила, что иногда реакция на тополиный пух является первым проявлением аллергии у людей. 

Человек в марлевой повязке, архивное фото
© Sputnik / Евгений Биятов
Советы врача: как уберечься от весенних болезней - простуды и аллергии

Как же быть аллергикам

Горелко подчеркнула, что люди, которые уже знают о своем недуге, должны минимизировать контакт с пухом: не гулять долго в местах, где есть посадки тополя, меньше находиться на улице в солнечную погоду, потому что именно тогда концентрация пуха в воздухе максимальна. Предпочтительны прогулки в дождливую погоду, когда пух оседает.

"Если очень нехорошее состояние и появляются мучительные симптомы, надо обязательно обращаться к врачу. Или использовать неотложную помощь — антигистаминные препараты. На данный момент самый безопасный и рекомендуемый во всех случаях аллергий — это цитиризин", — заявила врач.

Что насчет самолечения?

Горелко придерживается мнения, что самолечение приносит мало пользы, особенно в случае аллергии.

Привычные лекарства, которые могут убить>>>

"Очень часто бывает так, что аллергия может давать клинические проявления при наличии нескольких видов сенсибилизации — вроде человеку кажется, что дело только в тополином пухе, а там может быть еще что-то. Не забываем, что этот пух не только сам по себе раздражает, но он является и транспортным средством для пыли и других пыльцевых аллергенов. Поэтому если такая проблема возникает — нужно обращаться к врачу", — уточнила собеседница.

По словам Горелко, в нашей стране, также как и во всем мире, наблюдается рост количества лиц, страдающих разными видами аллергической патологии. 

Илья Тромбицкий
© Sputnik / Miroslav Rotari
Грязный воздух: в каком районе Молдовы наихудшая экология

Она добавила, что это не обязательно связано с реакцией на пыльцу, это практически все аллергические заболевания — бронхиальная астма, дерматит и пищевая аллергия.

Причина, по ее мнению, та же — экология. Горелко отметила, что наше здоровье зависит от того, где мы живем, чем питаемся и какими средствами пользуемся в быту — те же порошки, бальзамы, ополаскиватели, средства для мытья посуды, а также продукты, которые выращиваются методами генной инженерии.

Кишинев — экологи заволновались>>>

Врач полагает, что все эти факторы, вместе взятые, и вызывают множество аллергических реакций. По ее словам, есть и другие теории, например, гигиена— считается, что мы стали большими чистюлями и смываем отовсюду все микробы и бактерии, которые может быть иногда были бы нам полезны. И вот из-за этого организм начинает по-особому реагировать на пищу, медикаменты и т.д..

По теме

Хирург лечил от аллергии пациента с переломами, больной скончался
Последствия пожара: загрязнение воздуха превысило норму в 4 раза
Теги:
как бороться с аллергией, тополиный пух, аллергия, врач, Татьяна Горелко, Молдова, Кишинев, Медицина и здоровье
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вайра Вике-Фрейберга и девушки проекта Нам всем надо быть Вайрой
    Печально я гляжу…

    Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга выразила крайнее разочарование тем, что новое поколение латвийцев не понимает, что больше не живет в СССР.

  • Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в Паневежисе Линас Зайкаускас, архивное фото
    Преступление и наказание

    Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в литовском Паневежисе Линас Зайкаускас осужден за домогательства к подчиненной.

  • Кадр из фильма Собибор
    Премьера для ветеранов

    Посольство России в Эстонии откроет празднование годовщины Победы премьерным показом для ветеранов художественного фильма "Собибор".

  • Хрустальный шар, архивное фото
    Сверхъестественные расходы

    Жительница белорусского Мозыря перевела лже-экстрасенсу из России 25 тысяч долларов – чтобы оплатить услуги "ясновидящей" она взяла кредит в банке.

  • Пассажирский самолет у терминала в тбилисском аэропорту
    Атака на авиацию

    Сервер Агентства гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии подвергся кибератаке — повреждены база данных и программы.

  • Пресс-конференция ко Дню борьбы за права инвалидов
    Безбарьерная среда

    В преддверии Международного дня борьбы за права инвалидов Sputnik Абхазия выяснил, чего не хватает людям с ограниченными возможностями в республике.

  • Флаг Азербайджана, фото из архива
    По ту сторону Атлантики

    В американском Питтсбурге 28 мая объявлен Днем Азербайджана по случаю столетия Азербайджанской Демократической Республики.

  • Агван Варданян
    Больше не товарищ

    Видный деятель "Дашнакцутюн", депутат Агван Варданян проголосовал против Пашиняна вопреки официальной позиции своей фракции и был исключен из ее рядов.

  • В Астане у супермаркета Жаннур перевернулся батут
    Ветром сдуло

    В столице Казахстана Астане сильным ветром сдуло батут у торгового центра, на котором играли дети, пострадали пятеро малышей.

  • В Цхинвале прошла репетиция Парада Победы с участием курсантов из ДНР
    В одном строю

    Курсанты из ДНР примут участие в военном параде в Цхинвале, а югоосетинские военные пройдут торжественным маршем в Донецке.

  • Вайра Вике-Фрейберга и девушки проекта Нам всем надо быть Вайрой
    Печально я гляжу…

    Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга выразила крайнее разочарование тем, что новое поколение латвийцев не понимает, что больше не живет в СССР.

  • Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в Паневежисе Линас Зайкаускас, архивное фото
    Преступление и наказание

    Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в литовском Паневежисе Линас Зайкаускас осужден за домогательства к подчиненной.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

"Кинжалы" пролетели над Москвой со скоростью 200 километров в час
Извержение действующего вулкана Питон-де-ла-Фурнезна
Так выглядит преисподняя: на французском острове проснулся вулкан
Кандидаты на пост мэра Кишинева
Кто метит на пост мэра Кишинева: полный расклад

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться