Тополиный пух, жара, май: как быть аллергикам

Надоедливый пух с деревьев уже вовсю летает по Кишиневу и мучает его жителей.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik, Юлия Липовая. Реакция на тополиный пух — одна из самых распространенных форм аллергии, от которой страдают и взрослые, и дети.

Кому этот недуг мешает больше, и как с ним бороться — рассказала корреспонденту Sputnik врач-аллерголог, заведующая отделением аллергологии в Центре матери и ребенка в Кишиневе Татьяна Горелко.

"Эта проблема развивается у людей с предрасположенностью к аллергическим заболеваниям или уже с определенной аллергией. Сенсибилизация к тополиному пуху проявляется по-разному. Это может быть конъюнктивит — глаза текут, чешутся или аллергический ренит — нос забивается или течет, зудит и чихание" — объяснила собеседница.

Она добавила, что иногда реакция на тополиный пух является первым проявлением аллергии у людей.

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Как же быть аллергикам

Горелко подчеркнула, что люди, которые уже знают о своем недуге, должны минимизировать контакт с пухом: не гулять долго в местах, где есть посадки тополя, меньше находиться на улице в солнечную погоду, потому что именно тогда концентрация пуха в воздухе максимальна. Предпочтительны прогулки в дождливую погоду, когда пух оседает.

"Если очень нехорошее состояние и появляются мучительные симптомы, надо обязательно обращаться к врачу. Или использовать неотложную помощь — антигистаминные препараты. На данный момент самый безопасный и рекомендуемый во всех случаях аллергий — это цитиризин", — заявила врач.

Что насчет самолечения?

Горелко придерживается мнения, что самолечение приносит мало пользы, особенно в случае аллергии.

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"Очень часто бывает так, что аллергия может давать клинические проявления при наличии нескольких видов сенсибилизации — вроде человеку кажется, что дело только в тополином пухе, а там может быть еще что-то. Не забываем, что этот пух не только сам по себе раздражает, но он является и транспортным средством для пыли и других пыльцевых аллергенов. Поэтому если такая проблема возникает — нужно обращаться к врачу", — уточнила собеседница.

По словам Горелко, в нашей стране, также как и во всем мире, наблюдается рост количества лиц, страдающих разными видами аллергической патологии.

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Она добавила, что это не обязательно связано с реакцией на пыльцу, это практически все аллергические заболевания — бронхиальная астма, дерматит и пищевая аллергия.

Причина, по ее мнению, та же — экология. Горелко отметила, что наше здоровье зависит от того, где мы живем, чем питаемся и какими средствами пользуемся в быту — те же порошки, бальзамы, ополаскиватели, средства для мытья посуды, а также продукты, которые выращиваются методами генной инженерии.

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Врач полагает, что все эти факторы, вместе взятые, и вызывают множество аллергических реакций. По ее словам, есть и другие теории, например, гигиена— считается, что мы стали большими чистюлями и смываем отовсюду все микробы и бактерии, которые может быть иногда были бы нам полезны. И вот из-за этого организм начинает по-особому реагировать на пищу, медикаменты и т.д..