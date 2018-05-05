Акция "Свеча памяти" в Приднестровье ко Дню Победы пройдет необычно

Организаторы акции "Свеча памяти" рассказали корреспонденту Sputnik, в чем особенность этого мероприятия в нынешнем году.

ТИРАСПОЛЬ, 5 мая — Sputnik, Ирина Ляхова. Акция "Свеча памяти" проводится в Приднестровье уже не первый год. Ее организуют по случаю освобождения приднестровских городов от фашистских захватчиков, ко Дню начала Великой Отечественной войны. Активисты молодежного движения "Звезда" при поддержке Днестровско-Прутского информационно-аналитического центра проводят акцию ко Дню Победы, и на сей раз весьма необычно.

"В центре озера будет выдвинута лодка с активистами молодежного движения "Звезда". Далее на воду опустят пеноплекс, на котором дата 9 мая будет написана свечами. Много людей со свечами будет стоять и по всему берегу", — рассказал корреспонденту Sputnik исполнительный директор центра Альберт Доржеев.

По словам организатора, по команде выпустят гелиевые шары, в которых будут установлены горящие желтым пламенем светодиоды. На воду также будет опущено более 100 свечей, и тоже по команде все вместе совершат это действие.

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Акция "Свеча памяти" намечена на 7 мая, а ее начало — примерно на 22.00. Ее проведут на озере возле Храма Рождества Христова в Тирасполе.