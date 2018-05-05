В маршрутке - как в парилке: когда наведут порядок в пассажирском транспорте

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич заинтересовался ситуацией на "Северном автовокзале" (Gara de Nord).

© Sputnik / Miroslav Rotari Суд обязал экс-министра транспорта Молдовы извиниться за дискриминацию русских

Чиновник провел в субботу встречу с руководителями Национального агентства автотранспорта, Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком, госпредприятия "Автовокзалы и автостанции", а также с представителями администрации "Северного автовокзала".

Железную дорогу Молдовы ждут серьезные перемены>>>

Поводом для беседы стали многочисленные жалобы, поступающие со стороны пассажиров, которые остались недовольным качеством представляемых услуг.

"Людей не интересует, и они не понимают, чем вы занимаетесь, и как вы работаете в своих кабинетах. Они видят то, что происходит на вокзале, в маршрутке или автобусе", — обратился Габурич к подчиненным.

Он подчеркнул, что отношение к клиентам должно быть на самом высоком уровне. Именно этого, как считает министр, должны добиваться руководители ответственных ведомств.

"Потребовал расследовать ситуацию с перевозчиками, которые незаконно работают на территории "Северного автовокзала", проверить качество оказываемых услуг всеми автоперевозчиками, а также работу всех такси в зоне автовокзала", — написал Габурич на своей странице в соцсети Facebook.