Уж замуж невтерпеж: топ-5 молдаванок, которые предпочли иностранцев

Sputnik выяснил, что толкает наших женщин в объятия представителей сильного пола, живущих за границей.

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik, Юлия Липовая. Молдавские женщины всегда ценились не только за свою красоту, но и за хозяйственность.

© Sputnik / РИА Новости Топ-6 молдаванок-жен известных деятелей России

Вполне справедливо они считаются идеальными женами.

Sputnik Молдова решил вспомнить самых красивых очаровательных и привлекательных молдаванок, которые вышли замуж за иностранца.

Ксения Дели: сказочная свадьба в Греции

Популярная и известная модель Ксения Дели родом из Молдовы. Она переехала в США по программе Work and Travel. Там ее карьера быстро пошла вверх. Успела поработать с всемирно известными брендами, сняться в эпизоде молодежного сериала и в клипе Джастина Бибера.

В июне 2016 года вышла замуж за 62-летнего египетского миллиардера Оссаму Фати Рабаха аль-Шарифа, владельца девелоперской и логистической компании "Амирал". Роскошное свадебное торжество прошло на греческом острове Санторини.

Лянка Грыу: замужем за режиссером

Молдавская и российская актриса театра и кино Лянка Грыу — дочь известного молдавского актера Георге Грыу. Снялась в десятке фильмов и сериалов. Среди них — "Возвращение мушкетеров", "Барвиха", "Тест на беременность" и другие. В июле 2010 года Лянка вышла замуж за российского режиссёра и композитора Михаила Вайнберга.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Актриса Лянка Грыу

Наталия Барбу: полюбила миллионера и уехала в Румынию

Молдавская певица, победитель национального конкурса "Moldstar", призер международных фестивалей "Славянский базар", "Новая волна" и "Maluri de Prut" Наталия Барбу в 2007 году представляла Молдову на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла десятое место. В 2011 году вышла замуж за румынского миллионера — Адриана Сота. Живет сейчас преимущественно в Румынии.

© AFP 2018 / SARI GUSTAFSSON Наталья Барбу

Екатерина Пименова: упорхнула как бабочка за океан

Уроженка Молдовы Екатерина Пименова совсем недавно произвела фурор на престижном конкурсе в Соединенных Штатах — WCOPA World Championship of Performing Arts. Это мероприятие проходило в Голливуде. Чемпионат проходит на высоком профессиональном уровне. Соревнования состояли из разных категорий: танец, вокал, моделинг, актерское мастерство и другие. В США Екатерина Пименова из-за своего избранника, который живет в Лос-Анджелесе.

© Photo : Из личного архива Екатерины Пименовой Екатерина Пименова

Татьяна Сидорова-Торреальба: красота на экспорт

Молдову Татьяна покинула в 2005 году, уехав учиться по обмену в США. Там она нашла работу в сфере недвижимости и вышла замуж за американца. Обладательница титула World's Most Beautiful Woman 2016 и миссис Florida 2017.

© Facebook / Татьяна Сидорова Татьяна Сидорова

В целом женщины из Молдовы и сами стремятся выйти замуж за иностранца. Но и они в свою очередь охотно женятся на наших прекрасных дамах.

Специалистами был составлен рейтинг стран, где молдавские невесты пользуются наибольшей популярностью. В первой тройке Украина, Россия и Турция. Далее следуют Италия, Румыния, Германия, Греция, Англия и США.