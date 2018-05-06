Любовный гороскоп на май: кого ждет бурный роман, а кого - горький обман

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Что звезды сулят всем знакам зодиака — смотрите в нашем гороскопе.

Овен

Весь месяц представители этого знака будут обаятельны и привлекательны.

Флюиды, которые начали распространять Овны с наступлением тепла, уже ощущают на себе все окружающие. В мае звезды особенно благосклонны к женщинам, рожденным под знаком Овна. Они вскружат голову даже тем, на кого вообще не обращают внимание. Хорошее время для начала отношений. Любовь, вспыхнувшая у Овнов в мае, будет долговечной.

Телец

Несмотря на буйство красок, весенних ароматов и легкого настроения, людям, рожденным под знаком Тельца, есть о чем задуматься. Май – хорошее время, чтобы определиться. Если связь с партнером долгое время не переходит в серьезные отношения, пришло время принять решение: либо разрыв, либо помолвка. Женатые и замужние Тельцы должны предпринять меры, чтобы укрепить отношения. Пригласите вторую половинку на природу или поужинайте на летней террасе. Время, проведенное вместе, пойдет только на пользу.

Близнецы

Представители этого знака весь май будут буквально купаться во внимании противоположного пола. Однако дальше комплиментов, заигрывания и непринужденного секса дело не пойдет. Некоторых Близнецов это будет вполне устраивать. Они любят чувствовать себя центром Вселенной и отказываться от чужого внимания не хотят. Представители этого знака, ищущие постоянную пару и серьезных отношений, продолжат поиск. Кандидатуры на роль второй половины окажутся пустышками.

Рак

Месяц особенно благоприятен для семейных Раков.

© Sputnik / Igor Ageyenko Смотри в оба: астрологический прогноз на май 2018 года

Их ожидает новая волна чувств со своим постоянным партнером. Быт и рутина отойдут на второй план. Май — хорошее время, чтобы отправиться в путешествие. Не обязательно уезжать далеко от дома. Главное, на несколько дней сменить обстановку. Омрачить романтическое настроение могут внезапные ссоры. Не нервничайте по пустякам, перепалка может перерасти в скандал на пустом месте. Приложите максимум усилий, чтобы вторая половинка чувствовала себя на высоте. И тогда звезды будут на вашей стороне.

Лев

Оставьте в стороне свою гордость и предубеждения. Нежные чувства, которые могут вспыхнуть в мае будут сильными, но хрупкими. Их можно потерять, если проявить излишнюю принципиальность. В этом месяце звезды на стороне тех влюбленных, которые готовы идти на уступки в отношениях. Это касается и тех Львов, у кого есть вторая половина. Они почувствуют всю ценность того, что рядом есть любимый человек, к которому можно прильнуть поздним вечером и поболтать о всякой ерунде.

Дева

Возможен тайный роман. От кого придется скрывать бурные отношения, подскажут обстоятельства. Но будьте уверены: законный супруг или супруга, сослуживцы или близкие друзья обязательно заметят блеск в глазах и перемену настроения. Если вовремя не остановиться, последствия могут быть печальными. Хорошо подумайте, прежде чем броситься в омут с головой. В любом случае, интрижка или даже самый настоящий адюльтер помогут пересмотреть взгляды на отношения между мужчиной и женщиной.

Весы

Представители этого знака Зодиака весь месяц будут маяться.

С одной стороны они предпримут все возможное, чтобы укрепить семенные отношения. С другой — им так хочется новых ощущений! Мысли о флирте будут преследовать весь май. Но хорошее воспитание и верность семейным ценностям в итоге перевесят. Сердечные струны зазвенят уже в начале июня. И совсем не обязательно, что на горизонте замаячит новая пассия. Любимый человек уже готовит незабываемый сюрприз.

Скорпион

Ссоры, расставания, бурные ночи и душ из нежности и ласок. Звезды готовят Скорпионам в мае весь набор эмоций, который только могут пережить влюбленные. Этот месяц в плане отношений станет самым запоминающимся в 2018-м году. Даже если сегодня Скорпионы страдают, через некоторое время о пережитой драме они будут вспоминать с наслаждением.

Стрелец

Спокойствие и только спокойствие. В мае одинокие Стрельцы сознательно будут избегать отношений: еще не зажили старые раны. Женатые и замужние представители этого знака Зодиака в течение месяца будут увлечены работой, друзьями, детьми. И лишь в конце мая они поймут, что в отношениях назревают неприятности. Те Стрельцы, которые вовремя вспомнят, что рядом есть любимый человек, вовремя уладят все недоразумения. В противном случае стоит готовиться к буре.

Козерог

Чтобы почувствовать себя любимым и желанным Козерогу в мае не понадобятся усилия.

В последнем месяце весны свой выбор делают именно представители этого знака Зодиака. Поклонники и поклонницы лишь смиренно ждут и внимают каждому слову, взгляду и жесту. Козерогов такая ситуация даже развеселит. Они будут подтрунивать над теми, кто испытывает к ним нежные чувства. При этом избавиться от чувства одиночества многим Козерогам в мае не удастся. Они продолжат мечтать об идеале, которого не существует.

Водолей

Звезды советуют – держите язык за зубами. Излишняя болтливость может оттолкнуть нового избранника или избранницу. Обычно вы создаете впечатление вдумчивого и цельного человека. Поэтому неудачная шутка может все испортить. Замужние и женатые Водолеи тоже должны быть предельно внимательны к своему партнеру. Раньше он делал все, для того, чтобы Вы чувствовали себя на высоте. Теперь придется платить взаимностью и прилагать усилия для того, чтобы ублажить любимого человека.

Рыбы

Кажется, что все вокруг вам завидуют. Ваши отношения с любимым человеком ничто не омрачает. Редкие ссоры по мелочам не оставляют в душе ни капли неприятных ощущений. В мае Рыбы будут наслаждаться своей второй половинкой. Но им, все же стоит задуматься, а получает ли любимый человек столько же удовольствия, находясь рядом. Чуть меньше эгоизма и еще больше ласки – идеальный рецепт для Рыб на май.