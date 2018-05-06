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Бойцы празднуют освобождение Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков

Герой ВОВ Ким Дятленко - история, собранная по крупицам

© Sputnik / Grigoryi Zelma
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (234)
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Ирина Безева, внучка ветерана Великой Отечественной войны полковника Кима Александровича Дятленко, поведала корреспонденту Sputnik историю своего деда.

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik, Юлия Липовая. Накануне 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы вспоминаем тех, кто отдал свои силы и жизни за то, чтобы сегодня человечество жило в мире и согласии. И каждая такая история снова и снова напоминает нам о том, какую непомерную цену возложили на алтарь победы миллионы жителей стран, боровшихся с фашизмом.

Новое имя

Жительница Кишинева Ирина Безева — внучка участника Великой Отечественной войны полковника Кима Александровича Дятленко. Ирина знала деда недолго — он умер в далеком 1970 году, когда ей было всего лишь девять лет. В таких случаях обрывочные сведения о мужественных и дорогих сердцу родственниках особо ценны.

Великая Отечественная война 1941-1945 годов
© Sputnik / Георгий Зельма
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Ким Дятленко родился в 1910 году в Острогожске Воронежской области. При рождении мальчику дали имя Николай, а Кимом он стал позже, после страшной истории.

Произошло это в городе Сумы, где тогда проживала семья Дятленко. Отца Николая, который был продовольственным комиссаром (отвечал за распределение пищевых ресурсов), схватили белогвардейцы и зарубили шашками. 

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Маленький Николай остался один с матерью Анастасией, работавшей в то время народной судьей. Из-за большой занятости и находясь в постоянных разъездах, матери пришлось отдать сына в интернат.

"В том интернате оказалось очень много Николаев. Воспитатели, чтобы не путать детей, решили нескольких переименовать. В те времена был обычай давать новые, политически актуальные имена. Вот и назвали его Ким — коммунистический интернационал молодежи", — рассказала Ирина Безева.

От Кавказа до Берлина

После интерната Ким Дятленко окончил технический вуз и работал слесарем на заводе. В Красную армию вступил добровольцем в 1929 году, закончил артиллерийскую школу имени Михаила Фрунзе в городе Сумы. В 1941 году, уже после начала войны, Дятленко был назначен начальником штаба артиллерии 97-й стрелковой дивизии в составе 19-й Армии западного фронта.

Дятленко Ким
© Photo: Facebook / Ирина Безева
Дятленко Ким

Участвовал в наступательных операциях по освобождению Кавказа, Кубани, Тамани и Крыма, а также в Одесской и Висло-Одерской операциях. В составе войск 8-й гвардейской армии штурмовал Берлин.

"На войне деду пришлось многое пережить. Знаю, что он был серьезно ранен. Он не любил рассказывать о войне, жил сегодняшним днем", — вспоминает Ирина.

Дятленко Ким
© Photo: Facebook / Ирина Безева
Дятленко Ким с внучкой Ириной Безевой

О военных годах Кима Дятленко рассказала корреспонденту Sputnik его младшая дочь Зоя Кимовна.

"Мой папа освобождал Крым, вытеснял фашистских захватчиков из Украины. Затем он попал в Польшу, где также участвовал в освободительных операциях и даже выбивал фашистов из концлагеря Освенцим. Говорил, что много ужасов там повидал, но деталей не раскрывал", — рассказала дочь ветерана.

По ее словам, ранения отец получил на территории Польши при освобождении Варшавы. Его "достало" в руку и ногу, был контужен.

"Ключ от рейхстага"

"Помню на руке у него шрамы были страшные. Но тогда он вышел из строя совсем ненадолго, уже вскоре он прибыл с боевыми товарищами на территорию Германии, брал Берлин. Папе вручили символический ключ за взятие рейхстага. Так награждали первый полк, который вошел в столицу Германии. Их руководителем был маршал Советского Союза Иван Конев. Под его руководством полк моего отца первым вошел в Берлин. Прямой наводкой они стреляли по рейхстагу", — подчеркнула Зоя Кимовна.

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После войны Ким Дятленко остался служить в Потсдаме. Жена прибыла к нему и была одной из первых офицерских жен, которой разрешили приехать к супругу в Германию. Старшая дочь Нонна осталась в Бийске, где семья жила во время войны. В Германию с матерью отправилась средняя дочь Людмила, мать Ирины Безевой. Младшая дочь Зоя родилась в семье Дятленко именно в Потсдаме.

 

Переезд в Молдавию

Зоя Кимовна уточнила, что в Германии она с родителями прожила до 1948 года. Затем Кима Дятленко откомандировали в Одесский военный округ.

"Из Потсдама ему дали два направления, из которых он мог выбрать, Одессу или Молдавию. И он выбрал Кишинев. Здесь он был комбригом Одесского военного округа. Он нам говорил, что выбрал Кишинев потому, что это новое, незнакомое место. Он был украинцем и Украину с Одессой уже знал. Здесь он хорошо жил", — вспоминает Зоя Кимовна.

Сердце героя не выдержало воспоминаний

Умер Ким Дятленко 6 мая в 1970 года, на следующий день после своего дня рождения. Как вспоминают родственники, кадры с их героическим отцом и дедом были в советском документальном фильме "Берлин" 1945 года выпуска, повествующем о взятии рейхстага. Именно эту ленту смотрел ветеран, когда у него прихватило сердце, после чего он умер…

Советские войска проходят по одной из улиц Харбина
© Sputnik /
В Кишиневе похоронен герой, завершивший Вторую мировую войну

Все документы и воспоминания своего героического предка его потомки бережно хранят. За годы войны и свою долгую службу Ким Дятленко получил немало наград. Среди них есть два ордена Красного Знамени, орден Александра Невского и орден Кутузова II степени. Кто знает, тот поймет — такими наградами удостаивали не всех, хотя во время Великой Отечественной войны почти каждый совершал тот или иной подвиг. 

Память

Сегодня многие родственники этого отважного человека продолжают жить в Молдове. У Кима Дятленко из трех дочерей осталась одна, есть много внуков, правнуков, а теперь уже и праправнуков. Ежегодно все они принимают участие в акции "Бессмертный полк".

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Дятленко Ким
© Photo: Facebook / Ирина Безева
Семья Ирины Безевой на мемориале после марша "Бессмертный полк"

Война — самое страшное зло, которое может породить человек. Вторая мировая война на все века станется в памяти тех, кто участвовал в уничтожении фашистского зла на Земле, и тех, кто из поколения в поколения рассказывает о величии людей, победивших это страшное явление — фашизм.

Это о тех, кто, защищая родную страну, жертвовали своими жизнями и шли на отважные подвиги ради мирного неба над головой. Потомки тех героев знают, чего стоит свобода и спокойствие в мире. Сегодня, когда история становится оружием в политике и ее пытаются переписать, воспоминания ветеранов о войне, как никогда ценны. Многие, воевавшие тогда с фашизмом уже не с нами, но память о них и о той войне бережно хранят их дети, внуки и правнуки и все честные люди на Земле.

Тема:
Наследники великой Победы (234)

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Теги:
штурм Берлина, ветеран, Великая Отечественная война, Ким Дятленко, Германия, СССР, Молдова, Украина, Общество
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