Ушел из жизни ветеран ВОВ, летчик-истребитель, участник Курской битвы

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. В Кишиневе скончался ветеран Великой Отечественной войны Александр Павлович Заваденко, сообщил руководитель Национального координационного комитета "обеда" Алексей Петрович.

Александр Заваденко служил летчиком-истребителем 137-го гвардейского истребительного авиационного полка, кавалер ордена Боевого Красного Знамени и высшей награды Республики Молдова — ордена Республики, гвардии старший лейтенант.

"Мы познакомились много лет назад, когда наш школьный класс в преддверии праздника поздравлял ветеранов, живущих в зоне ответственности нашего лицея. У входа нас встретила табличка: "Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны". Мы тогда целой стаей завалились в квартиру к Александру Павловичу, пили компот и слушали его добродушные восклицания. Мы часто встречались и после того, как окончил школу, я сделал несколько подробных интервью с гвардейцем-истребителем", — рассказал Петрович.

Он вспомнил, как сильно обрадовался Заваденко, когда Петрович раздобыл в архиве наградной лист на представление ветерана к ордену Красного Знамени, подписанный командиром дивизии Василием Сталиным.

"Каждый год он с нетерпением ждал показа по телевизору своего любимого фильма "В бой идут одни старики". Это был фильм про него, про лихого истребителя Сашу Заваденко, прошедшего от Курской дуги до Прибалтики", — отметил Петрович.

Приведем здесь несколько фрагментов из интервью с Александром Заваденко, опубликованного на сайте "Я помню!".

"Первый "мессер" я сбил в Белоруссии где-то в районе Орши 23 июня 1944 года. Мы летели четверкой: Банчуков — Заваденко, Голованов и ставший моим близким другом Пашка Марюхнич, для которого это был первый боевой вылет. И на встречке так удачно получилось, когда мимо нас проскочила четверка немцев.

Второго, если не ошибаюсь, сбил чуть позже. Я почему-то остался один и заметил, что надо мной зависла пара "мессеров". Пошел в разворот, выносил-выносил, и когда сбил его, сам свалился в штопор. Но вот я не помню, когда это было. Почему-то мне кажется, что в тот день, когда наши войска вошли в Минск (3 июля 1944 года — прим.Н.Ч.) Точно помню, что в тот день было очень жарко. У напарника что-то случилось с мотором, и ему пришлось сесть, а я остался — ведь нужно было прикрывать входящие в Минск войска. Жарища! В наушниках крики: "Минск наш!", тогда я закричал: "Я — Заваденко! Привет, ура!"".

© Sputnik / Владимир Астапкович В Молдове проходит акция "Сдай кровь для ветерана ВОВ"

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"2-го июля я прилетел в полк, а уже 5-го началась Курская битва. Какая там была драка, словами не описать… Представьте себе, что места в воздухе просто не было, потому что начиная с 50 и до 3 000 метров царило настоящее столпотворение: летали все виды немецких и наших самолетов, кругом шапки разрывов от всех видов зениток, дым, гарь… Дней пять там стояла такая кутерьма, что просто страшно… Это были самые тяжелые и напряженные бои за все мое время пребывания на фронте.

Расположились в какой-то деревне. Захожу в дом, где мне выделили место: "А кто здесь спал?" — "Иван". — "И где он?" — "Да вроде сбили"… И так дней за пять мест семь-восемь у нас освободилось… Я тоже успел сделать всего два вылета, потому что уже во втором бою огнем зениток у меня сильно повредило плоскости, а при посадке я окончательно разбил самолет".

"- Сколько у вас на счету боевых вылетов и есть ли сбитые самолеты?

— У меня 135 боевых вылетов и три сбитых самолета — все "Мессершмитты"-109".