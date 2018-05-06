Шерпены снова зовут павших - 26 героев ВОВ обрели последнее пристанище

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik, Николай Костыркин. В преддверии празднования Дня Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне останки 26 красноармейцев, погибших при освобождении Молдовы, предали земле на воинском кладбище мемориала "Шерпенский плацдарм" в Новоаненском районе.

Многим известно, что это памятное для всех нас место было возведено на месте, где войска Красной армии в августе 1944 года начали отвлекающую атаку против закрепившихся на правом берегу фашистов, чтобы обеспечить успех при формировании Днестра на Кицканском плацдарме. Здесь, при переходе реки и штурме крутого берегового склона, под пулями и снарядами нацистов и в рукопашной схватке с врагом погибли около 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии.

Каждый год останки героев, погребенных в неучтенных захоронениях или просто скрытых под толщей земли, ищут и находят поисковики отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба. К сожалению, при обнаружении останков чаще всего нет ни документов, ни наград, по личным номерам которых удалось бы установить имена советских воинов. Поэтому на крестах, установленных на воинском кладбище, чаще всего значится только количество перезахороненных бойцов.

Но не становится от этого менее торжественными те почести, которые отдают героям на Шерпенском мемориале. Вот уже второй раз, если не считать прошлогоднюю церемонию на столичном мемориале "Вечность", на перезахоронении присутствует президент страны, под патронатом которого работает Национальный координационный комитет "Победа", объединение НПО и общественных активистов, а также ветеранов Великой Отечественной войны.

С подачи главы государства церемонии перезахоронения теперь проводятся при участии роты почетного караула, салютной команды и военного оркестра министерства обороны, играющего траурный марш и гимн Молдовы. Все это, "по ранжиру", — неотъемлемые составляющие любого подобного мероприятия — героев войны нужно провожать в последний путь со всеми надлежащими воинскими почестями.

"В преддверии Дня Победы мы снова встречаемся здесь, в Шерпенах, что стало доброй традицией. Мы все с вами — наследники Великой Победы над фашизмом, и вопреки различным заявлениям 9 Мая был и останется Днем Победы. Это Победа советского народа", — заявил президент Молдовы Игорь Додон.

О чем еще говорил глава государства, смотрите на этом видео.

Ветеран Великой Отечественной войны, участник войны с Японией Николай Буренков прочитал стихотворение собственного сочинения, которое вы можете посмотреть на этой видеозаписи.

"Мне пришлось пережить многое, чтобы сегодня я смог стоять здесь с вами и снова готовиться в эти дни к празднованию 9 Мая. Мы — люди мира, и я призываю всех вас нести в общество только мир!", — заключил Буренков.

Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин подчеркнул значимость дела молдавских поисковиков, роль их работы для сохранения и приумножения свидетельств нашей общей памяти.

"Великая Отечественная война вписана в историю ХХ века как эпоха героического подвига и светлой веры в Победу. Плечом к плечу наши отцы и деды боролись с нацизмом и сумели сокрушить его. Девятого мая вместе пойдем на мемориал "Вечность" в Кишиневе и возложим цветы к Вечному огню и братским могилам", — продолжил Мухаметшин.

А вот, что рассказал журналистам глава российской дипмиссии, когда завершилась церемония перезахоронения (см. видео ниже). Мухаметшин повел речь и о молдавско-российских отношениях, их нынешнем состоянии и главных ценностях этих связей. Символично, что в тот момент из колонок зазвучала песня популярного певца Александра Маршала "Шерпенский огненный плацдарм", благодаря которой несколько лет возникла еще одна невидимая, но крепкая нить, связавшая современную русскую культуру и памятные, героические места Молдовы.

Отметим, что вот уже много лет практически все мероприятия, связанные с Великой Отечественной войной, готовятся и проходят в Молдове при непосредственной поддержке и участии Посольства России в Молдове и представительства Россотрудничества.

Здесь, наверное, нужно передать слово самому главному во всем этом организационном процессе человеку, возглавляющему сегодня не только Русский историко-патриотический клуб, но и весь Национальный комитет "Победа", Алексею Петровичу. Он поблагодарил представителей руководства Молдовы и Посольство России за оказанную поддержку и произнес те слова, которые, думаю, вызвали сильные эмоции у многих из присутствовавших. Смотрим видео:

"Шерпенский плацдарм залит кровью наших солдат. Здесь погибли 13 тысяч солдат и офицеров. Еще многие годы здесь будут проводиться поисковые мероприятия для того, чтобы находить останки героев и провожать их в последний путь", — подчеркнул Петрович.

После официальных выступлений на мемориале состоялось возложение цветов к Вечному огню.

Затем гробы с останками 26 героев подняли военнослужащие роты почетного караула и понесли в составе процессии на воинское кладбище.

В рамках церемонии состоялась акция "Бессмертный полк".

Прах героев предали земле под звуки военного оркестра и троекратный оружейный салют.