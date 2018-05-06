20:30 06 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Перезахоронение останков 26 красноармейцев на воинском кладбище мемориала Шерпенский плацдарм.

Шерпены снова зовут павших - 26 героев ВОВ обрели последнее пристанище

© Sputnik / Николай Костыркин
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Наследники великой Победы (234)
28 0 0

Церемония перезахоронения останков 26 бойцов Красной армии, освобождавших Молдову в ходе Ясско-Кишиневской операции, состоялась на мемориале "Шерпенский плацдарм".

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik, Николай Костыркин. В преддверии празднования Дня Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне останки 26 красноармейцев, погибших при освобождении Молдовы, предали земле на воинском кладбище мемориала "Шерпенский плацдарм" в Новоаненском районе.

Многим известно, что это памятное для всех нас место было возведено на месте, где войска Красной армии в августе 1944 года начали отвлекающую атаку против закрепившихся на правом берегу фашистов, чтобы обеспечить успех при формировании Днестра на Кицканском плацдарме. Здесь, при переходе реки и штурме крутого берегового склона, под пулями и снарядами нацистов и в рукопашной схватке с врагом погибли около 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии.

Каждый год останки героев, погребенных в неучтенных захоронениях или просто скрытых под толщей земли, ищут и находят поисковики отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба. К сожалению, при обнаружении останков чаще всего нет ни документов, ни наград, по личным номерам которых удалось бы установить имена советских воинов. Поэтому на крестах, установленных на воинском кладбище, чаще всего значится только количество перезахороненных бойцов.

Но не становится от этого менее торжественными те почести, которые отдают героям на Шерпенском мемориале. Вот уже второй раз, если не считать прошлогоднюю церемонию на столичном мемориале "Вечность", на перезахоронении присутствует президент страны, под патронатом которого работает Национальный координационный комитет "Победа", объединение НПО и общественных активистов, а также ветеранов Великой Отечественной войны.

С подачи главы государства церемонии перезахоронения теперь проводятся при участии роты почетного караула, салютной команды и военного оркестра министерства обороны, играющего траурный марш и гимн Молдовы. Все это, "по ранжиру", — неотъемлемые составляющие любого подобного мероприятия — героев войны нужно провожать в последний путь со всеми надлежащими воинскими почестями.

"В преддверии Дня Победы мы снова встречаемся здесь, в Шерпенах, что стало доброй традицией. Мы все с вами — наследники Великой Победы над фашизмом, и вопреки различным заявлениям 9 Мая был и останется Днем Победы. Это Победа советского народа", — заявил президент Молдовы Игорь Додон.

О чем еще говорил глава государства, смотрите на этом видео.

Ветеран Великой Отечественной войны, участник войны с Японией Николай Буренков прочитал стихотворение собственного сочинения, которое вы можете посмотреть на этой видеозаписи.

"Мне пришлось пережить многое, чтобы сегодня я смог стоять здесь с вами и снова готовиться в эти дни к празднованию 9 Мая. Мы — люди мира, и я призываю всех вас нести в общество только мир!", — заключил Буренков.

Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин подчеркнул значимость дела молдавских поисковиков, роль их работы для сохранения и приумножения свидетельств нашей общей памяти.

"Великая Отечественная война вписана в историю ХХ века как эпоха героического подвига и светлой веры в Победу. Плечом к плечу наши отцы и деды боролись с нацизмом и сумели сокрушить его. Девятого мая вместе пойдем на мемориал "Вечность" в Кишиневе и возложим цветы к Вечному огню и братским могилам", — продолжил Мухаметшин.

А вот, что рассказал журналистам глава российской дипмиссии, когда завершилась церемония перезахоронения (см. видео ниже). Мухаметшин повел речь и о молдавско-российских отношениях, их нынешнем состоянии и главных ценностях этих связей. Символично, что в тот момент из колонок зазвучала песня популярного певца Александра Маршала "Шерпенский огненный плацдарм", благодаря которой несколько лет возникла еще одна невидимая, но крепкая нить, связавшая современную русскую культуру и памятные, героические места Молдовы.

Отметим, что вот уже много лет практически все мероприятия, связанные с Великой Отечественной войной, готовятся и проходят в Молдове при непосредственной поддержке и участии Посольства России в Молдове и представительства Россотрудничества.

Здесь, наверное, нужно передать слово самому главному во всем этом организационном процессе человеку, возглавляющему сегодня не только Русский историко-патриотический клуб, но и весь Национальный комитет "Победа", Алексею Петровичу. Он поблагодарил представителей руководства Молдовы и Посольство России за оказанную поддержку и произнес те слова, которые, думаю, вызвали сильные эмоции у многих из присутствовавших. Смотрим видео:

"Шерпенский плацдарм залит кровью наших солдат. Здесь погибли 13 тысяч солдат и офицеров. Еще многие годы здесь будут проводиться поисковые мероприятия для того, чтобы находить останки героев и провожать их в последний путь", — подчеркнул Петрович.

После официальных выступлений на мемориале состоялось возложение цветов к Вечному огню.

Затем гробы с останками 26 героев подняли военнослужащие роты почетного караула и понесли в составе процессии на воинское кладбище.

В рамках церемонии состоялась акция "Бессмертный полк".

Прах героев предали земле под звуки военного оркестра и троекратный оружейный салют.

Тема:
Наследники великой Победы (234)

По теме

Первыми полегли в Шерпенах: 13-й офицерский штрафбат и память о нем
В Шерпенах предали земле останки 19-ти борцов с фашизмом
Шерпенский плацдарм стал последним приютом еще для 19 солдат ВОВ
Неожиданная находка в Молдове – останки героев Шерпенского плацдарма
Теги:
воинское кладбище, мемориал "Шерпенский плацдарм", перезахоронение, День Победы, освобождение Молдовы, Ясско-Кишиневская операция, Великая Отечественная война, Красная армия, Национальный Координационный Комитет "Победа", Русский историко-патриотический клуб, Август, Николай Буренков, Игорь Додон, Алексей Петрович, Фарит Мухаметшин, Шерпены, СССР, Молдова, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вайра Вике-Фрейберга и девушки проекта Нам всем надо быть Вайрой
    Печально я гляжу…

    Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга выразила крайнее разочарование тем, что новое поколение латвийцев не понимает, что больше не живет в СССР.

  • Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в Паневежисе Линас Зайкаускас, архивное фото
    Преступление и наказание

    Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в литовском Паневежисе Линас Зайкаускас осужден за домогательства к подчиненной.

  • Кадр из фильма Собибор
    Премьера для ветеранов

    Посольство России в Эстонии откроет празднование годовщины Победы премьерным показом для ветеранов художественного фильма "Собибор".

  • Хрустальный шар, архивное фото
    Сверхъестественные расходы

    Жительница белорусского Мозыря перевела лже-экстрасенсу из России 25 тысяч долларов – чтобы оплатить услуги "ясновидящей" она взяла кредит в банке.

  • Пассажирский самолет у терминала в тбилисском аэропорту
    Атака на авиацию

    Сервер Агентства гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии подвергся кибератаке — повреждены база данных и программы.

  • Пресс-конференция ко Дню борьбы за права инвалидов
    Безбарьерная среда

    В преддверии Международного дня борьбы за права инвалидов Sputnik Абхазия выяснил, чего не хватает людям с ограниченными возможностями в республике.

  • Флаг Азербайджана, фото из архива
    По ту сторону Атлантики

    В американском Питтсбурге 28 мая объявлен Днем Азербайджана по случаю столетия Азербайджанской Демократической Республики.

  • Агван Варданян
    Больше не товарищ

    Видный деятель "Дашнакцутюн", депутат Агван Варданян проголосовал против Пашиняна вопреки официальной позиции своей фракции и был исключен из ее рядов.

  • В Астане у супермаркета Жаннур перевернулся батут
    Ветром сдуло

    В столице Казахстана Астане сильным ветром сдуло батут у торгового центра, на котором играли дети, пострадали пятеро малышей.

  • В Цхинвале прошла репетиция Парада Победы с участием курсантов из ДНР
    В одном строю

    Курсанты из ДНР примут участие в военном параде в Цхинвале, а югоосетинские военные пройдут торжественным маршем в Донецке.

  • Вайра Вике-Фрейберга и девушки проекта Нам всем надо быть Вайрой
    Печально я гляжу…

    Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга выразила крайнее разочарование тем, что новое поколение латвийцев не понимает, что больше не живет в СССР.

  • Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в Паневежисе Линас Зайкаускас, архивное фото
    Преступление и наказание

    Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в литовском Паневежисе Линас Зайкаускас осужден за домогательства к подчиненной.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

В Кишиневе не увидишь: репетиция воздушной части парада Победы в Москве
Лучшие моменты генеральной репетиции парада Победы в Москве
Лучшие моменты генеральной репетиции Парада Победы в Москве
Кандидаты на пост мэра Кишинева
Кто метит на пост мэра Кишинева: полный расклад

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться