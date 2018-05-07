В салонах красоты Кишинева есть риск "подхватить" бронхит и гепатит

Эксперты рассказали, какие нарушения обнаружили в столичных салонах красоты, и чем это опасно для клиентов.

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik, Мария Диминец. Сотрудники салонов красоты должны соблюдать правила гигиены и дезинфицировать инструменты, используемые для укладки волос и косметических процедур.

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Тем не менее, некоторые экономические агенты демонстративно игнорируют эти правила. В течение 2017 года Национальное агентство общественного здоровья обнаружило нарушения в 19 салонах красоты.

Об этом рассказали в интервью для радио Sputnik Молдова специалист по гигиене Национального агентства общественного здоровья Максим Могорян и начальник управления по общению с потребителями Агентства по защите прав потребителей Григорий Кацер.

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"Было обнаружено, что в салонах красоты не проводят уборку. Там были грязные полотенца, сотрудники не дезинфицировали инструменты. Все эти процедуры должны записываться сотрудниками салонов в специальный журнал, мы обнаружили, что эти журналы не заполняются месяцами. Также не работали в салонах и системы вентиляции", — отметил Могорян.

Предоставление косметических услуг в подобных условиях опасно для здоровья клиентов.

"Есть риск заразиться различными инфекционными заболеваниями. Например, пыль из системы вентиляции может вызвать бронхит или пневмонию. Инфекции, такие как вирусный гепатит С или ВИЧ, могут передаваться через инструменты, которые не были продезинфицированы", — добавил Могорян.

Однако несоблюдение правил гигиены — это не единственное нарушение, обнаруженное в салонах красоты. По словам собеседника, каждый день в Агентство по защите прав потребителей поступают звонки с жалобами на некачественное обслуживание.

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"Чаще всего это недовольство результатом после окраски волос, а также некачественный маникюр и мошенничество в салонах красоты. Но оставляют жалобу в нашем агентстве не так много людей. В прошлом году мы оформили только девять заявлений. Около половины из этих случаев мы не смогли решить из-за отсутствия доказательств", — подчеркнул Григорий Кацер.

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В ходе проверок, проведенных в салонах красоты в прошлом году, инспекторы Агентства по защите прав потребителей обнаружили, что у экономических агентов не было документов относительно качества используемой продукции, изменены цены на предоставляемые услуги и не соблюдался график работы.

При этом собеседники не исключают, что в салонах красоты есть и множество других нарушений, которые еще предстоит обнаружить.