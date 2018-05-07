Внимание, водители: на двух улицах Кишинева ввели одностороннее движение

В Кишиневе планируется ввести одностороннее движение на двух улицах.

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. На двух столичных улицах будет введено одностороннее движение транспорта.

Это улицы Архангел Михаил и Александру Ботезату. Соответствующее распоряжение подписал вице-примар муниципия Кишинев Нистор Грозаву.

Управление по эксплуатации дорог и мостов Exdrupo установит надлежащие дорожные указатели в соответствии со схемой, согласованной с Отделом систематизации дорожного движения Национального инспектората патрулирования ГИП.

Новые правила на указанных улицах вступят в силу 7 мая.