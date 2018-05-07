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Врач в больнице, архивное фото

Из больницы - в изолятор: как защитить пациентов и врачей от агрессии

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Один из авторов закона, призванного навести порядок в области здравоохранения, Сергей Сырбу рассказал Sputnik о том, как власти намерены обезопасить пациентов от хамства, оскорблений со стороны врачей и медперсонала.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Не так давно в Молдове вступил в силу закон, который предполагает, что за хамство, грубость и оскорбления медику  пациентов или его родственников могут привлечь к ответственности.

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Корреспондент Sputnik поинтересовался у одного из авторов этого закона – депутата Сергея Сырбу, намерены ли власти обезопасить пациентов от хамства, оскорблений со стороны врачей и медперсонала.

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По словам парламентария, уже долгое время обсуждается инициатива о защите пациентов от недобросовестных действий врачей.

"Дело в том, что этот закон, касающийся агрессии против медперсонала, — это только один маленький элемент из всего пазла, всех мер по улучшению ситуации в секторе здравоохранения. Мы с одной стороны хотим, чтобы и врачи были защищены, но с другой — больше обязательств надо возложить именно на медперсонал", — сказал Сырбу.

Как отметил депутат, сейчас Минздрав работает над целой кампанией, которая касается общения между медперсоналом и пациентами.

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"Сейчас, кстати, экспертные группы работают над будущим законом о врачебных ошибках, чтобы ответственность за них была очень серьезной, вплоть до уголовной. То, что касается административно-уголовной ответственности врачей, то в принципе это уже есть. Нам не обязательно вводить что-то новое, так как в законодательстве уже все есть относительно халатности и злоупотребления служебными полномочиями", — пояснил собеседник.

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По его словам, что касается хамства, то не нужны какие-то изменения в законодательство.

"Тут уже надо решать на уровне регламентации в самом Минздраве, на уровне дисциплинарного взыскания врачей. Кстати, на последних заседаниях Демпартии мы обсуждали именно этот вопрос и поставили задачу очень жестко – прекратить именно проявление хамства врачей против пациентов", — сказал депутат.

Он считает, что это серьезный вопрос менеджмента всего сектора здравоохранения и повседневной работы на всех уровнях медицинских учреждений, местной и районной власти абсолютно со всеми врачами.

"Будем требовать постоянно усовершенствования процесса. Хоть он и весьма продолжительный. У нас есть другая проблема — молдавские врачи уезжают за границу. В селах и районах республики нет врачей, людей некому лечить. Тут нужно не переборщить, нужно бороться с хамством, с ошибками, с коррупцией, но нужно, конечно, и поощрять медперсонал", — подчеркнул депутат, отметив, что зарплата у врачей маленькая.

Как считает парламентарий, необходим целый комплекс мер, чтобы сделать профессию врача привлекательной для молодых людей, чтобы они соглашались идти работать в села, районные больницы.

"Очень непростой вопрос, но Минздрав сейчас серьезно работает над целым рядом мер", — заключил Сыбру.

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Теги:
врачи, медицина, Молдова, Общество
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