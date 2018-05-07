Более 100 детсадов в Кишиневе закроют: в чем причина

Важная информация для родителей: детские сады Кишинева скоро уйдут на каникулы продолжительностью в 42 календарных дня.

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Уже со 2 июня некоторые детские сады Кишинева закроют двери для своих воспитанников на 42 дня. Об этом в понедельник сообщила на заседании муниципальных служб временно исполняющая обязанности главы главного управления образования, молодежи и спорта Родика Гуцу.

По ее словам, лишь 53 столичных дошкольных образовательных учреждения летом будут работать без отпусков.

"Из общего числа дошкольных образовательных учреждений, которых насчитывается 159, временно приостановят работу в июне 29 садов, в июле — 64, а в августе — 13", — сказала Гуцу.

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Как уточнила специалист, каникулы в 106 детсадах связаны с ремонтом, недостаточным количеством персонала — воспитателей, нянечек, поваров, а также со снижением числа детей в период отдыха.

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Всего в столичные детсады ходят 38 тысяч детей.