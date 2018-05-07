Президент наградил Орденом Республики ветерана ВОВ

Михаил Блажанов не только участвовал в освобождении Европы от нацистов, не только дошел до Берлина, но и воевал против Квантунской армии и демобилизовался лишь в 1949 году.

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о награждении Орденом Республики ветерана Великой Отечественной войны, участника войны c Японией 92-летнего Михаила Блажанова.

Как сообщил глава государства в соцсетях, в ходе поездки в Каушанский район он встретился с Блажановым, жителем села Копанка.

"Он был самым младшим сыном в семье и единственным из пятерых братьев, кого призвали в Красную армию в 18-летнем возрасте, в марте 1944 года. Михаил Блажанов дошел до Берлина, а по окончании войны в Европе был отправлен на Дальний Восток воевать против Японии. По окончании войны он служил на острове Сахалин и вернулся домой в 1949 году", — рассказал Додон.

Он подчеркнул, что Блажанов — последний ветеран войны в селе Копанка и один из восьми ныне живущих ветеранов в Каушанском районе.

"Я сообщил Михаилу Блажанову, что подписал Указ о присуждении ему Ордена Республики", — заключил президент.