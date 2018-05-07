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Выборы. Архивное фото

Опрос: с первого раза в Кишиневе и Бельцах мэра не выберут

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Местные выборы в Молдове (108)
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Кто возглавит администрации в Кишиневе и Бельцах: как люди будут голосовать на предстоящих местных выборах 20 мая.

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. На досрочных выборах мэра (примара) Кишинева и Бельц (второго самого крупного города Молдовы) будет два тура. Это следует из данных социологического опроса "Vox Populi", проведенного Ассоциацией социологов и демографов страны. По данным исследования, в первом туре, намеченном на 20 мая, никто из кандидатов не наберет достаточного количества голосов.

Выборы, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Выборы в Кишиневе

Всего в кресло столичного градоначальника метят 12 претендентов. С поименным списком можно ознакомиться здесь.

Социсследование показало, что основная борьба развернется между кандидатом от Партии социалистов Молдовы Ионом Чебаном и независимым кандидатом, бывшей и.о. столичного градоначальника Силвией Раду. Так, если бы в следующее воскресенье состоялись выборы мэра Кишинева, то Чебан заручился бы поддержкой 27,6% респондентов, а Раду — 27,1% электората.

Что касается остальных претендентов на пост мэра, то на третьей строчке по предпочтениям опрошенных расположились глава партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе с 13,2%. Остальные кандидаты не заручились бы поддержкой и 4% опрошенных. При этом, более 8% респондентов заявили, что не будут принимать участие в выборах, а порядка 13% не определились с ответом.

Урна для голосования. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Выборы в Бельцах

В Бельцах зарегистрировано восемь претендентов на пост градоначальника. С полным списком кандидатов можно ознакомиться здесь. Согласно опросу, основная борьба развернется между Александром Усатым от Партии социалистов и Николаем Григоришиным от "Нашей партии". Если бы в следующее воскресенье состоялись выборы, то Александр Усатый заручился бы поддержкой 31,8% опрошенных, а Николай Григоришин — 28,9%.

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За Арину Спэтару от партии "Платформа "Достоинство и правда" готовы проголосовать 5,9%, за независимого кандидата Елену Грицко — 3,5%, а за представителя "Партии Шора" Павла Вережану — 3,3%. При этом около 6% респондентов заявили, что не будут принимать участие в выборах, а более 15% не определились с ответом.

Что говорит законодательство?

Согласно местному законодательству, кандидат в мэры считается избранным, если он набрал более половины действительных голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

"Если ни один из претендентов не набрал более половины действительных голосов, то в течение двух недель проводится второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравших в первом туре наибольшее количество голосов", — отмечено в тексте Кодекса о выборах.

Эти два кандидата вносятся в бюллетень для голосования в порядке убывания количества голосов, набранных в первом туре. Если несколько кандидатов набрали одинаковое количество голосов, то окружной избирательный совет проводит жеребьевку, по результатам которой составляется протокол.

Социологическое исследование проводилось с 21 апреля по 2 мая текущего года. В Кишиневе опросили тысячу 182 человек (максимальная погрешность составляет +/-2,8%), а в Бельцах — 600 (максимальная погрешность составляет +/-4%).

Тема:
Местные выборы в Молдове (108)

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Теги:
выборы мэра, второй тур, выборы, местные выборы, Молдова, Кишинев, Политика
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