Полиция Молдовы официально открыла "охоту" на беспечных гонщиков

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Глава Генерального инспектората полиции Александру Пынзарь заявил, что "охота" на гонщиков будет активизирована. Соответствующее решение принято в связи с участившимися ДТП по причине нарушения скоростного режима.

От слов к делу: в Молдове резко ужесточат наказание для водителей-нарушителей>>>

"Знаете ли вы, что больше всего ДТП происходит по причине превышения скорости? С сегодняшнего дня выводим на дороги страны машины-капканы, оснащенные радарами. Управляйте автомобилем внимательно и соблюдайте правила дорожного движения, в противном случае штрафы будут жестче", — написал Пынзарь на своей странице в соцсети Facebook.

В Молдове штраф за превышение скоростного режима составляет от 300 леев до 1,5 тысячи леев с начислением штрафных очков — от трех до пяти. Однако ранее было объявлено об инициативе повысить штрафы за несоблюдение скоростного режима.