Кишиневцы смогут доехать на электрической самоходке до Сынжеры

Новая троллейбусная ветка появилась в столице, маршрут связывает Кишинев с пригородом Сынжера: как ездит общественный транспорт?

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. В Кишиневе появился новый троллейбусный маршрут, который связывает молдавскую столицу с пригородом Сынжера.

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"Мэрия Кишинева объявила о запуске нового троллейбусного маршрута Кишинев-Сынжера, который связывает столицу с пригородами. На эту линию выведут пять новых троллейбусов, собранных в Кишиневе, с автономным ходом", — сообщили в местной администрации.

Как уточнили в мэрии Кишинева, троллейбусы №31 следуют с улицы 31 августа 1989 года по улице А. Пушкина, проспектам Штефана чел Маре, К. Негруцци, Ю. Гагарина, Мунчештскому шоссе до пригорода Сынжера. Обратный маршрут — из Сынжеры по Мунчештскому шоссе, проспектам Ю. Гагарина, К. Негруцци, Штефана чел Маре, улицам митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, 31 августа 1989 года.

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"Ежедневно с 05.45 до 21.30 будет осуществлено 24 рейса с интервалом в полчаса", — добавили в мэрии.

По словам и.о. руководителя управления общественного транспорта и дорожных коммуникаций Виталие Бутучела, эта троллейбусная ветка обеспечит транспортом, особенно в часы пик, зоны улицы Бэчиоий Ной, пригорода Кодру, а также части улицы Мунчешсткая на периметре улиц Буребиста и Грэдина Ботаникэ. По его словам, соответствующие решение принято по итогам многочисленных обращений граждан этого района.