Корреспондент Sputnik награжден медалью "афганцев" Молдовы

Медаль СВВА РМ - бронзовый крест "За заслуги" - вручается за вклад в развитие ветеранского афганского движения страны.

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова Михаил Мокан вручил корреспонденту Sputnik Молдова Николаю Костыркину бронзовую медаль "Ветеранский крест за заслуги" третьей степени.

Эту награду СВВА РМ присуждает за вклад в развитие ветеранского афганского движения — организацию и проведение различных мероприятий, спонсорский вклад в увековечивание памяти об Афганской войне, освещение событий в медиа-пространстве и т.д.

"Николай Костыркин не первый год рассказывает на сайте Sputnik Молдова о работе нашего Союза, о подвигах "афганцев". Эти материалы мы с удовольствием дублируем на нашем сайте afgan.md", — отметил председатель СВВА РМ Михаил Мокан.

По его словам, теперь с помощью Sputnik Молдова СВВА РМ приступил к подготовке второго издания Книги памяти выходцев из Молдовы, погибших в Афганистане.

Руководитель Sputnik Молдова Владимир Новосадюк подчеркнул, что корреспонденты агентства — люди активные и творческие, со стойкой гражданской позицией.

"Именно эти качества позволяют нашим коллегам ориентироваться на непреходящие ценности, такие как беспримерный подвиг воинов-интернационалистов", — сказал Новосадюк.