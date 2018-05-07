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Военный парад в Москве, посвященный 72-й годовщине Победы в ВОВ

Приднестровские ветераны ВОВ приглашены на парад Победы в Москве

© Sputnik / Alexander Vilf
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (237)
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Организаторы поездки ветеранов Великой Отечественной войны из Приднестровья в столицу России на празднование Великой Победы над фашизмом рассказали корреспонденту Sputnik, кто примет участие в параде на Красной площади.

ТИРАСПОЛЬ, 7 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. Ветераны Великой Отечественной войны отправились из Тирасполя в Москву, где вместе с фронтовиками из других уголков бывшего союза примут участие в параде, посвященном 73-й годовщине Победы над фашизмом. Приднестровье в столице России на празднике Великой Победы представят Владимир Громов, Иван Слюсарь и Александр Умеренков.

Как рассказала корреспонденту Sputnik пресс-секретарь партии "Обновление" Инна Крамаренко, политформирование оказало помощь в организации поездки, и это происходит уже не в первый раз. Финансовый вопрос решала российская сторона.

"В рамках сотрудничества партий "Единая Россия" и "Обновление" была выделена квота на Приднестровье — три человека. Мы нашли фронтовиков — обзвонили советы ветеранов в городах и районах, посоветовались с семьями", — пояснила она. 

Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о награждении Орденом Республики ветерана Великой Отечественной войны, участника войны в Японией 92-летнего Михаила Блажанова.
© Facebook / Dodon Igor
Президент наградил Орденом Республики ветерана ВОВ

По словам Крамаренко, была собрана о фронтовиках вся информация — об их боевом пути, их биография и фотоархив, подготовлены необходимые для выезда и участия в параде в Москве документы.

Тираспольчанин Владимир Громов ранее уже участвовал в параде 9 Мая на главной площади в Москве, бендерчанин Александр Умеренков ездил на парад Победы в Минске, а житель села Карагаш Иван Слюсарь примет участие в столь значимом мероприятии впервые. Ветераны рассказали, что "считают за честь стать участниками военного парада в самом сердце большой Родины".

Владимир Иванович Громов в армии – с осени 1943 года. Воевал на 2-ом Прибалтийском (Ленинградском) фронте пулеметчиком. Победу встретил в Латвии, где принимал участие в ликвидации Курляндской группировки немецких войск. Был ранен. Награжден двумя Орденами Отечественной войны, орденом Славы III степени. 

День Победы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ветераны ВОВ 9 мая возглавят колонну "Бессмертного полка" в Кишиневе

Александр Егорович Умеренков в армию был призван в августе 1942 года. Форсировал Оку, освобождал город Орел. Участвовал в освобождении Брянской области, Белоруссии, форсировании рек Десна, Сож. Был ранен, после выздоровления попал на Карельский фронт. Освобождал Выборг. Участвовал в уничтожении вражеской группировки войск в Либаве, где и встретил Победу.

Иван Сергеевич Слюсарь был призван в Красную армию рядовым 12 апреля 1944 года, принял присягу в селе Колбасна. Участвовал в Ясско-Кишиневской операции. Был награжден орденом Красной звезды за освобождение Бендер, Оргеева, Кишинева. За освобождение Белоруссии получил медаль "За отвагу". Прошел Болгарию, Югославию, Венгрию, дошел до озера Балатон в должности командира расчета и в звании старшего сержанта. В боях за Югославию был дважды контужен. В январе 1945 года награжден медалью "За боевые заслуги". День Победы встретил в Будапеште.

Тема:
Наследники великой Победы (237)

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Теги:
участие, парад, ветераны, Парад Победы, Инна Крамаренко, Красная площадь, Москва, Приднестровье
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