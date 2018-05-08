Топ-10 вещей, от которых жители Кишинева и Бельц приходят в ужас

Что пугает жителей двух самых крупных городов Молдовы - Кишинева и Бельц, и чем недовольны люди?

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Бедность, разбитые дороги, плохой менеджмент, коррупция — основные проблемы, которые беспокоят жителей Кишинева и Бельц. Об этом свидетельствуют данные опроса "Vox Populi", проведенного Ассоциацией социологов и демографов Молдовы.

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Согласно данным исследования, большая часть респондентов считает, что основная проблема, с которой сталкиваются жители Кишинева, — это качество жизни, бедность и социальное неравенство. Так, порядка трети опрошенных отметили, что их беспокоит недостаток еды, несоответствие цен и доходов, низкие зарплаты, пенсии и пособия, высокие тарифы на коммунальные услуги, а также отсутствие компенсаций для социально уязвимых слоев населения и дорогое жилье.

В топ-5 самых серьезных проблем вошли низкое качество дорог, плохой менеджмент в мэрии (отсутствие квалифициарованных кадров, слабая осведомленность о реальной ситуации в городе, плохая архитектура города), коррупция среди чиновников и политическая ситуация.

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Также кишиневцев беспокоит будущее детей, санитарно-экологическая обстановка в стране, здравоохранение, миграция, работа транспорта и так далее.

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А вот самая серьезная проблема, по мнению жителей Бельц, — это плохое качество дорог. Ямы, отсутствие тротуаров и велосипедных дорожек, а также задержка ремонта дорог беспокоит порядка 27% респондентов. В топ-5 самых серьезных проблем вошли экологическая ситуация, высокий уровень коррупции, экономический кризис в городе и бедность. Кроме того, бельчане недовольны плохим менеджментом в мэрии, политическим кризисом, миграцией. Беспокоят жителей северной столицы Молдовы также будущее детей, здравоохранение, работа транспорта и т.д.

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Социологическое исследование проводилось с 21 апреля по 2 мая текущего года. В Кишиневе опросили тысячу 182 человек (максимальная погрешность составляет +/-2,8%), а в Бельцах — 600 (максимальная погрешность составляет +/-4%).