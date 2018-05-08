Погодные рекорды Молдовы 8 мая

Самая низкая и максимально высокая температура в начале мая – об этом рассказали метеорологи страны.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Больше столетия держится один из температурных рекордов, установленных 8 мая. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы страны, 109 лет назад, 8 мая 1909 года столбик термометра едва преодолел нулевую отметку. Тогда приборы зарегистрировали всего +0,2 градуса по Цельсию.

© Sputnik / Miroslav Rotari Весенняя жара: в Молдове побит температурный рекорд

Ниже этот показатель в третий весенний месяц был лишь 5 мая 1947 года. В Бричанах тогда температура воздуха опустилась до —3,8 градуса по Цельсию.

А вот 8 мая 2003 года оказалось самым жарким за всю историю наблюдений молдавских метеорологов. Столбик термометра в этот день прогрелся до +30,2 градуса.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 8 мая, составляет 30,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.