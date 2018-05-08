Список улиц, где отключат во вторник электроэнергию

Компания Red Union Fenosa сообщает, что 8 мая ожидается отключение электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Представляем список кишиневских улиц, где во вторник потребители временно останутся без электричества:

Сектор Ботаника:

— ул. Гренобле 130-132, 169-199, 9999, 199/2, Индепенденцей 14, бульвар Траян 12/2, 12/3, 14/4, 16/2, 20, 20A, 22, 23/1, 24, 26, 9999 — в период с 13:00 — 17:00.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Шеларь: согласно курсу валют, нам давно должны были понизить тарифы

Сектор Чеканы:

— ул. Кэрэмидарилор 23-79, 56-94, Л. Ребряну 38/1, Св. Параскива 9-27, Мовиленин 1-51, 2-32, Узинелор 75 — в период с 09:30 — 17:00.

Поставщик проинформировал также о том, что электроэнергии временно не будет в некоторых домах различных районов Молдовы, среди которых Новые Анены, Кагул, Кантемир, Комрат, Калараш, Каушаны, Чимишлия, Яловены, Оргеев, Страшены.

Подробности можно узнать, позвонив по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11.