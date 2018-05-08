В Кишиневе пробки: какие улицы следует объезжать

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Служба InfoTrafic сообщила, что в столице с утра образовались пробки. Представляем список улиц, которые водителям следует объезжать:
Центр:
— бул. Штефана чел Маре — Чуфля по направлению к ул. Измаильской.
— ул. Букурешть на пересечении с ул.Чуфля.
Буюканы:
— круговая развязка улиц Каля Ешилор — И. Крянгэ — бул. Штефана чел Маре.
— ул. В. Лупу по направлению к К. Стере.
— ул. М. Витязул в сторону бул. Штефана чел Маре.
Рышкановка:
— круговая развязка улиц Киевская — А. Руссо — Московский проспект.
— перекресток ул. Каля Орхеюлуй — Студенческая (при въезде в столицу).
— ул. А. Руссо по направлению к ул. Н. Димо.
Чеканы:
— ул. Вадул-луй-Водэ в направлении TUTUN-CTC.
Ботаника:
— бул. Дачия (Виадук) в сторону перекрестка ул. Чуфля — Букурешть.
— ул. Христо Ботев по направлению к бул. Дачия.