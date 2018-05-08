В Кишиневе пробки: какие улицы следует объезжать

Во вторник утром в Кишиневе образовались пробки. Водителям на заметку - эти улицы лучше объезжать.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Служба InfoTrafic сообщила, что в столице с утра образовались пробки. Представляем список улиц, которые водителям следует объезжать:

Центр:

— бул. Штефана чел Маре — Чуфля по направлению к ул. Измаильской.

— ул. Букурешть на пересечении с ул.Чуфля.

Буюканы:

— круговая развязка улиц Каля Ешилор — И. Крянгэ — бул. Штефана чел Маре.

© Sputnik / Miroslav Rotari Видеофакт: большие пробки - рукотворное созидание маленьких улочек

— ул. В. Лупу по направлению к К. Стере.

— ул. М. Витязул в сторону бул. Штефана чел Маре.

Рышкановка:

— круговая развязка улиц Киевская — А. Руссо — Московский проспект.

— перекресток ул. Каля Орхеюлуй — Студенческая (при въезде в столицу).

— ул. А. Руссо по направлению к ул. Н. Димо.

Чеканы:

— ул. Вадул-луй-Водэ в направлении TUTUN-CTC.

Ботаника:

— бул. Дачия (Виадук) в сторону перекрестка ул. Чуфля — Букурешть.

— ул. Христо Ботев по направлению к бул. Дачия.