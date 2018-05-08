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Открытие надгробного памятника ветерану ВОВ Александру Дуке

Надгробный памятник установили на могиле героя Сталинграда в Кишиневе

© Photo: Facebook / НКК "Победа"
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (239)
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Общественные организации установили памятник на могиле Александра Дуки, ветерана Великой Отечественной войны, участника пленения фельдмаршала Паулюса в Сталинграде.

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. В Кишиневе, на кладбище имени святого Лазаря, в преддверии празднования Дня Победы состоялась церемония открытия надгробного памятника на могиле ветерана Великой Отечественной войны, героя Сталинградской битвы, участника пленения фельдмаршала Паулюса, гвардии майора Александра Семеновича Дуки.

Памятник установлен общественными организациями "Русский историко-патриотический клуб" и "Август" в рамках мероприятий Национального координационного комитета "Победа", приуроченных к 75-й годовщине победы Красной армии в Сталинградской битве.

В церемонии открытия памятника приняли участие родные ветерана, представители поисковых и ветеранских организаций.

Протоиерей кишиневского храма святого Владимира, член поискового отряда "Август" отец Александр (Мендруляк) совершил заупокойную литию по герою войны, ушедшему в мир иной в августе 2015 года.

Руководитель Русского историко-патриотического клуба, глава НКК "Победа" Алексей Петрович напомнил участникам церемонии о вкладе наших соотечественников в победу над гитлеровскими полчищами в битве за Сталинград. Одним из героев этого грандиозного сражения был и Александр Дука, в то время младший сержант — минометчик 38-й мотострелковой бригады.

Выдержка из наградного листа: "Товарищ Дука проявил смелость, инициативу и отвагу среди красноармейцев. Втроем штурмовали одно из зданий, где находилось 185 гитлеровцев, забросали гранатами, уничтожили 78 человек, а остальных захватили в плен".

"Младший сержант Дука в составе группы бойцов и офицеров 38-й мотострелковой бригады принимал участие в пленении фельдмаршала Паулюса в конце января 1943 года. Спустя год после тяжелого ранения под Корсунь-Шевченковским он был демобилизован и приехал в Молдавию, где прожил всю оставшуюся жизнь. Вдова Александра Семеновича, Людмила Авенировна, выразила признательность поисковым организациям за достойное увековечение памяти ее покойного супруга", — рассказал Петрович корреспонденту Sputnik.
Подробнее об Александре Дуке можете прочитать здесь >>>

Тема:
Наследники великой Победы (239)

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Теги:
кладбище, открытие, война, памятник, День Победы, Великая Отечественная война, Национальный Координационный Комитет "Победа", Русский историко-патриотический клуб, Август, Александр Дука, Алексей Петрович, Кишинев
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