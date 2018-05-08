Путин поздравил Молдову с Днем Победы: это священная дата и символ единения

В своем поздравлении российский лидер отметил беспримерный героизм наших народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил своего молдавского коллегу Игоря Додона с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Владимир Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне", — сказано в сообщении.

© Sputnik / Alexander Vilf Приднестровские ветераны ВОВ приглашены на парад Победы в Москве

Уточняется, что "в поздравительных посланиях главы Российского государства подчеркивается, что День Победы – священная дата и символ единения и беспримерного героизма наших народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма".

Путин особо отметил важность передачи молодому поколению неискаженной правды о событиях Великой Отечественной войны, а также подчеркнул, что долгом нынешних поколений является недопущение повторения трагических событий прошлого.

Также президент России выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы суровых испытаний, останутся надежной основой для развития отношений между нашими странами.

Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им доброго здоровья, долголетия, мира и благополучия.

Ранее поздравительную телеграмму направил своему молдавскому коллеге Дмитрий Медведев, в данный момент исполняющий обязанности премьера России.