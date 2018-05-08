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Певец Олег Газманов. Архивное фото

Что сказали Олегу Газманову молдавские пограничники в аэропорту Кишинева

© Sputnik / Нина Зотина
Общество
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Служебная собака и признания пограничников: так в Молдове встретили Народного артиста России Олега Газманова

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Народный артист России Олег Газманов прибыл во вторник в Кишинев по приглашению президента Молдовы Игоря Додона. Музыкант примет участие в концерте к 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"Прилетели в Кишинев. Пограничный пес передает привет моей овчарке Зорро! Приятно, когда на границе мне говорят, что любимая песня — это моя "Погранзастава". " Погранзастава, погранзастава, кому звезда, кому покой, кому-то слава". Сегодня здесь концерт. С наступающим Днем Победы!", — написал Газманов на своей странице в Facebook.

В Молдове сегодня отмечают День Победы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В концерте, который запланирован на центральной площади Кишинева во вторник, в 18.00, примет участие и заслуженный артист России Денис Майданов, который прибыл в молдавскую столицу также по приглашению президента республики.

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Додон уже провел встречу с российскими исполнителями и поблагодарил артистов за согласие принять участие в этом праздничном мероприятии.

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Теги:
пограничники, граница, контроль, концерт, Олег Газманов, Молдова, Кишинев, Общество
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