Что сказали Олегу Газманову молдавские пограничники в аэропорту Кишинева

Служебная собака и признания пограничников: так в Молдове встретили Народного артиста России Олега Газманова

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Народный артист России Олег Газманов прибыл во вторник в Кишинев по приглашению президента Молдовы Игоря Додона. Музыкант примет участие в концерте к 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"Прилетели в Кишинев. Пограничный пес передает привет моей овчарке Зорро! Приятно, когда на границе мне говорят, что любимая песня — это моя "Погранзастава". " Погранзастава, погранзастава, кому звезда, кому покой, кому-то слава". Сегодня здесь концерт. С наступающим Днем Победы!", — написал Газманов на своей странице в Facebook.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как в Молдове будут отмечать День Победы

В концерте, который запланирован на центральной площади Кишинева во вторник, в 18.00, примет участие и заслуженный артист России Денис Майданов, который прибыл в молдавскую столицу также по приглашению президента республики.

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Додон уже провел встречу с российскими исполнителями и поблагодарил артистов за согласие принять участие в этом праздничном мероприятии.