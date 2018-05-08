Семь ветеранов ВОВ будут удостоены во вторник Ордена Республики

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон присудил Орден Республики, высшую госнаграду нашей страны, ветеранам Великой Отечественной войны.

"Сегодня я подписал указ о присвоении государственных наград ветеранам — участникам Великой Отечественной войны. Награды вручу ветеранам сегодня вечером, в рамках праздничного концерта на площади Великого национального собрания", — написал Додон на своей странице в Facebook.

Ранее Sputnik писал о том, что Орден Республики будет вручен жителю села Копанка Каушанского района ветерану великой Отечественной войны и войны с Японией Михаилу Блажанову >>>

Также эту награду получат ветераны Михаил Геженко, Мирко Сировина, Анатолий Гондырев, Василий Литвинов, Михаил Царан и Петр Волощук.

Во вторник на центральной площади Кишинева состоится концерт, посвященный предстоящему Дню Победы. На сцену выйдут российские артисты Олег Газманов, Денис Майданов и другие исполнители.