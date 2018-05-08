Ветеран рассказал, как маршал Жуков топтал фашистские знамена

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. В пресс-центрах Sputnik на "Фронтовую перекличку" собрались ветераны, а также потомки тех людей, которые внесли вклад в победу над фашистской Германией.

Ветераны с огромным волнением, зачастую с трудом рассказывали семейные истории о тяжелом военном времени, о пропавших без вести членах семьи и героических подвигах близких, прошедших Великую Отечественную войну.

Невзирая на почтенный возраст, видеомост посетил участник Великой Отечественной войны из Эстонии Иосиф Шиндер. Он поделился воспоминаниями о параде войск на Красной площади 24 июня 1945 года, в ходе которого его колонна находилась у подножия мавзолея Ленина, куда солдаты бросали фашистские знамена и штандарты.

"В хроники это не попало, но мы все видели, как маршал Жуков на белом коне топтал валяющиеся вражеские знамена", — рассказал ветеран.

Присутствовавший на видеомосте член Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров поделился рассказом о традиции своей семьи, связанной с его отцом, который во время войны служил на 1-ом и 2-ом Белорусских фронтах в железнодорожных войсках, занимался восстановлением путей и мостов, а май 1945 года встретил в Берлине.

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"Раз в год я надеваю свою форму и хожу на кладбище, на котором похоронен отец, и обязательно фотографируюсь на фоне его памятника. Это горький и тяжелый день, но мы не должны его забывать никогда. Если мы забудем — это будет предательство тех людей, которые отдали свои жизни за свободу и освобождение не только нашей родины от фашизма, но и всего человечества", — заявил Джабаров.

Председатель белорусского общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько также рассказал о своей семье, которая с самого начала войны оказалась на оккупированной фашистскими войсками территории. Два его дяди погибли в первые дни войны, а все остальные стали партизанами.

"Мы мало знаем, что такое партизан. Когда фронтовик видит, что враг — там, партизан понимает — враг вокруг", — отметил Давыдько. Общественник из Белоруссии также рассказал о своей бабушке, которая родила ребенка в день начала войны, а потом тоже была связной у партизан.

"В каждой советской семье были люди, ушедшие на фронт, и, к огромному сожалению, подавляющее большинство семей потом получали эти страшные треугольники — похоронки. А сегодняшняя молодежь порой даже не представляет, как они выглядят. Все меньше и меньше ветеранов остается с нами, но все герои живы, пока жива память о них, и подвиг жив, пока мы помним о нем", — заявил в завершении видеомоста историк и журналист Армен Гаспарян.