Что подготовили власти Молдовы ветеранам к 9 Мая

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. В честь 73-летия празднования Победы в Великой Отечественной войне порядка тысяч 700 человек получит единовременное пособие, сообщили во вторник в пресс-службе министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как в Молдове будут отмечать День Победы

Денежную помощь в размере 10 тысяч леев представят участникам и инвалидам войны. Лица, приравненные к участникам Второй мировой войны, получат пять тысяч леев, а их вдовы — по тысяче леев.

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На эти цели из Фонда социальной поддержки населения выделено порядка восьми миллионов леев. Деньги можно получить в почтовых отделениях.