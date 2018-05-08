Езда в комфорте, или как не быть обманутым в кишиневских такси

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком запустило новую информационную кампанию, касающуюся клиентов служб такси. Как уточнили в ведомстве, сделано это в связи с тем, что пассажиры обращались с различными жалобами по поводу низкого качества предоставляемых службами такси услуг.

"Кампания "Знайте права пассажира такси" направлена на информирование потребителей о правах, которые у них есть, когда они решили воспользоваться услугами такси, на воспитание ответственного поведения пассажиров, а также на мониторинг экономических агентов по вопросу соблюдения законодательства", — отмечено в сообщении ведомства.

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Инспекторы Агентства разместили на боковые стекла машин такси наклейки с информационным сообщением для пассажиров. Таким образом, люди могут узнать о тарифах, о том, как должен быть установлен таксометр, о "шашечках такси" на крыше машины, о том, что необходимо требовать чек за поездку, а также о том, куда обращаться потребителю, если его права все-таки нарушили.

© Photo: Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком Молдовы Информационное сообщение для клиентов такси

"Требуйте чек. На нем должны быть указаны название компании-перевозчика и тариф за поездку, рассчитанный исходя из суммы тарифа за отправку, тарифа за остановку, а также пройденный путь. "Внимание! Тарифы в чеке должны быть идентичны указанным при отправке машины", — отмечено в инфосообщении Агентства.

Информационная кампания продлится до конца мая.

Разместить такие наклейки с советами придется 35 экономическим агентам, которые осуществляют соответствующие услуги. Те предприниматели, которые не выполнят указанные требования, могут получить штрафы от 120 до 180 условных единиц.

Ранее Sputnik писал о том, что в скором времени правила перевозки в кишиневских такси изменятся. Вместо фиксированных тарифов пассажиров ждет расчет по счетчику, а за саму поездку водитель обязан будет выдать чек.