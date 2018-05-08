От мала до велика: Кишинев от души поздравил ветеранов с Днем Победы

Чествование ветеранов и большой концерт: десятки тысяч человек праздновали в центре Кишинева приближающийся День Победы.

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Десятки тысяч человек, несмотря на проливной дождь, собрались на главной площади Кишинева на концерт, приуроченный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Президент Молдовы Игорь Додон на сцене вручил наивысшую награду — "Орден Республики" — шестерым ветеранам.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон: в Молдове День Победы был, есть и будет

"Орден Республики" получили ветераны Михаил Геженко, Мирко Сировина, Анатолий Гондырев, Василий Литвинов, Михаил Царан и Петр Волощук. Участников войны люди встречали аплодисментами и скандировали: "Спасибо!", "Победа!", "Ура!".

После церемонии награждения ветеранов, казалось, вся площадь от мала до велика подхватила песню "День Победы".

Мы знаем, мы помним, мы гордимся!

Додон отметил подвиг ветеранов, которые обеспечили мирную жизнь и будущее.

"Они (ветераны) пожертвовали всем, они пошли на лишения, они боролись и воевали за нас, за наших детей, за наше будущее. Мы обязаны это помнить и чтить, мы обязаны передавать это нашим детям, нашим потомкам. Уверен, что мы будем достойны памяти наших героев. Мы обязаны это сделать", — сказал Додон.

Он еще раз подчеркнул, что необходимо рассказывать молодежи об ужасах войны, о великом подвиге братских народов.

"Низкий поклон ветеранам за все, что вы сделали для нас. Обещаем, что никогда этого не забудем, несмотря на попытки переписать и интерпретировать историю. Мы знаем, мы помним, мы гордимся! Мы потомки победителей!.. В Молдове 9 Мая было, есть и будет Днем Победы. Это я вам обещаю", — отметил президент.

Напутствия ветеранов

"Дорогие мои соотечественники, мы отмечаем великий праздник — Победу в Великой Отечественной войне. Это была самая кровавая в истории человечества война", — обратился к собравшимся ветеран, единственный из оставшихся в живых в Молдове участников Сталинградской битвы Павел Гладков.

Он рассказал, что ему довелось участвовать в боях в Сталинграде, Курской дуге, а также в боевых действиях на Украине, в Беларуси и Польше, отметив поддержку тружеников тыла.

"Перед самым наступлением на Курской дуге к нам на батарею привезли два комплекта снарядов. В одном из ящиков на обыкновенной оберточной бумаге химическим карандашом было написано небольшое напутствие: "Дорогие наши воины, мы, женские фронтовая бригада военного завода, посылаем вам снаряды. Пусть каждый снаряд, сделанный мозолистыми руками полуголодных матерей, жен, невест смертельно разит врага. С победой возвращайтесь домой", — с волнением вспомнил Гладков.

"Мы победили! За нами Победа! Мы вместе победили фашистских захватчиков", — сказал ветеран Михаил Царан.

В концерте, посвященном Дню Победы, приняли участие молдавская певица Наталья Гордиенко, группа SunStroke Project, молдавская группа Zdob și Zdub, заслуженный артист России Денис Майданов и народный артист РФ Олег Газманов.

Концерт завершится грандиозным салютом.

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