Видеофакт ко Дню Победы: август 44-го – большой успех в Молдове

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. В День Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне мы вспоминаем об успехах многих военных операций Красной армии на полях сражений — от битвы под Москвой до взятия Рейхстага.

© Sputnik / Grigoryi Zelma Герой ВОВ Ким Дятленко - история, собранная по крупицам

Одной из наиболее успешных наступательных операций стала Ясско-Кишиневская, в результате которой от нацистов были освобождены Молдова и Румыния, перешедшая на сторону СССР и других стран Антигитлеровской коалиции.

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Сохранился видеосюжет, в котором собраны воедино архивные кадры военной видеохроники, где запечатлено освобождение Кишинева от немецко-румынских оккупантов, а также — рассказ Алексея Бельского о героических событиях того периода. Представлены также и кадры Кишинева времени создания видеосюжета — города, восстановленного из руин и пепла войны.

Алексей Бельский — командир батальона пятой ударной армии I Белорусского фронта, первым прорвавшегося в Кишинев и водрузившего красное знамя на здании горсовета (мэрии). В феврале 1945 года Бельский получил звание Героя Советского Союза. После войны он жил в Кишиневе, где и был похоронен на Центральном (Армянском) кладбище. Автор надгробного памятника — знаменитый скульптор Лазарь Дубиновский. Имя Бельского до 1990 года носила улица на Ботанике (ныне — улица Куза Водэ).