Фотофакт: 75 лет назад женщины Молдовы создали авиаэскадрилью

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. На этой фотографии, которой уже 75 лет, показаны представители делегации тружениц Молдавии, построивших на свои сбережения истребитель Як-7Б имени Марины Расковой.

Снимок сделан во время передачи этой боевой машины летчикам авиачасти. Истребитель летал в составе 91-го истребительного авиаполка.

Согласно данным Центрального комитета Коммунистической партии (большевиков) Молдавии, Совета Народных Комиссаров и Президиума Верховного Совета Молдавской ССР, из Молдовы в годы Великой Отечественной войны было эвакуировано около 300 тысяч человек. Многие из тех, кто бежал из нашего края, остались на Украине, в зоне нацистской оккупации.

© Sputnik / Евгений Панасенко Ушел из жизни ветеран ВОВ, летчик-истребитель, участник Курской битвы

Но те, кто не остался в тылу врага, трудились на территории России и других республик на заводах, в колхозах, производя все необходимое для борьбы с врагом — боеприпасы и продовольствие, оружие и одежду и т.д. Тогда трудящиеся массово собирали деньги на постройку боевой техники для Красной армии. Например, именно на средства женщин из Молдовы была построена эскадрилья истребителей Як-7Б.

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Марина Раскова (1912-1943), в честь которой был назван изображенный на фотографии самолет, — советская летчица-штурман, майор Военно-Воздушных Сил Красной армии, одна из первых женщин, удостоенная звания Герой Советского Союза. Раскова погибла в авиакатастрофе близ Саратова, недалеко от села Михайловка Саратовского района в сложных метеоусловиях при перелете на фронт после переформирования. После смерти была кремирована, ее прах хранится в урне в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.