Видеофакт ко Дню Победы: они встретили тех, кто форсировал Прут

Видеосюжет советского телевидения - спустя 30 лет после начала Великой Отечественной войны участники обороны реки Прут от фашистов вспоминают те события.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Спустя тридцать лет после начала Великой Отечественной войны советские пограничники вспоминали в видеоинтервью о том, как они встретили немецко-румынский фашистских захватчиков, форсировавших Прут 22 июня 1941 года.

Своими воспоминаниями тогда делились ветераны Великой Отечественной войны Василий Сахаров, Петр Пеленецкий и другие.

Сопротивление подразделений Народного комиссариата внутренних дел СССР на реке Прут стало одной из первых героических страниц Великой Отечественной войны. Несколько недель враг не мог пройти и пяди земли — советский солдат стоял там насмерть.

© Sputnik / Vladimir Polusatov За последние годы в Молдове разрушили более 50 памятников ВОВ

Пять советских дивизий были подняты по тревоге и заняли позиции на границе. Атакующие были отброшены советскими войсками на исходные позиции. Румынская авиация начала совершать налеты на территорию Молдавской ССР. Первые авиаудары нанесли по Бельцам, Болграду и Кишиневу. Бомбардировке подверглись также Кагул, переправы через Днестр и ряд железнодорожных станций.

Опыт ВОВ: любовь к молдавскому языку — сильнее страха смерти >>>

Наступление в Бессарабии проводилось 11-й немецкой, 3-й румынской и 4-й румынской армиями общей численностью более 600 000 человек. Им противостояли 9-я и 18-я советские армии.

архив Анатолия Сидоренко Неизвестная ВОВ: подвиг Сергея Сидоренко на Дальнем Востоке

Двадцать седьмого июня румыно-германские войска по-прежнему пытались пересечь государственную границу СССР вдоль Прута, но все их попытки оказались неудачны. Советские солдаты заняли оборону вдоль реки, не давая противнику ее форсировать. Немецко-румынские войска потеряли в боях на границе 8000 человек убитыми.

Ветеран ВОВ, награжденный спустя 74 года — страницы рисковой биографии >>>

На севере Бессарабии и в прилегающей к ней Буковине ситуация складывалась в пользу Румынии, так как там ее войскам удалось прорвать границу Советского Союза. В связи с этим из Молдавии на север были отведены отдельные части для обороны Каменец-Подольского.

По приказу командования, советские солдаты в Бессарабии в свободное от боев время укрепляли позиции. Командование Южного фронта предполагало, что румынская армия будет развивать особо активное наступление в районе Буджака, поэтому был отдан приказ усиленно оборонять советскую границу от южной части Прута до Черного моря вдоль Дуная.