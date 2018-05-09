Герои войны и адепты науки - Афанасий и Лукерья Репида

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik, Юлия Липовая. Тяжелые, но знаменательные события Великой Отечественной войны дали многим странам мира, в том числе и Молдове, настоящих, почти былинных героев.

Легенды среди нас

Но ценность нынешнего времени состоит как раз в том, что со многими участниками боевых действий, тружениками тыла мы можем и сегодня беседовать, общаться, узнавать подробности об их тяжелых военных буднях. В нашей жизни есть место рассказам из первых уст о том, что уже нанесено на скрижали истории. А те, чьи более ранние фотографии украшают учебники и научные монографии, — наши соседи, знакомые, друзья семьи.

© Sputnik / Георгий Зельма Солдат ВОВ из Молдовы Андрей Рашкулев: через оккупацию и освобождение

В Молдове среди историков "старой школы" имена Афанасия и Лукерьи Репиды — поистине легендарные. Авторы множества трудов, они подготовили и выпустили во "взрослую" научную жизнь целые поколения специалистов. Помимо печатных публикаций, видеосюжетов, рассказов на радио, истории о фронтовых буднях этих самоотверженных людей продолжают передаваться из уст в уста и в кругу нынешних студентов-гуманитариев.

Афанасий Васильевич Репида ушел из жизни в далеком для нас уже 1991 году. Его вдове Лукерье Евстафьевне — 96 лет. В канун 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мне удалось пообщаться с их дочерью Светланой Руденко.

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В начале войны будущие супруги Репида были студентами Тираспольского педагогического университета. В 20-х числах июня 1941-го Лукерья Евстафьевна находилась в Кишиневе на сборах спортивной команды, готовясь принять участие во всесоюзном параде, намеченном в Москве на середину июля.

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Но этим планам не суждено было сбыться — 22 июня гитлеровцы и их приспешники перешли Прут, началась война.

Одесса и Севастополь

По скорому возвращению в Тирасполь Лукерью вызвали в военкомат и вместе с другими призывниками направили на вторую заставу Тираспольского укрепрайона в батальон, который в составе второго Каларашского погранотряда уже 23 июня вступил в бой.

© Photo : Личный архив Светланы Руденко Лукерья Репида в военные годы

Вскоре это подразделение вместе с другими частями Красной армии отступило к Одессе. Лукерья Евстафьевна приняла участие в героической обороне "города у Черного моря". Тогда же ее перевели в разведывательное подразделение.

В тот неимоверно сложный период войны советские войска были вынуждены с боями отступить до Севастополя. Там пути Лукерьи Евстафьевны и ее будущего супруга, морского пехотинца Афанасия Репиды, пересеклись. Правда, они уже были знакомы со студенческих лет. При обороне Севастополя Афанасия Васильевича ранило в голову, контузило. Его без сознания подобрали моряки-связисты эсминца "Безупречный" и высадили в Новороссийске, откуда переправили в Кисловодск, в госпиталь.

© Photo : Личный архив Светланы Руденко Афанасий Репида в военные годы

После длительного лечения Афанасий Васильевич вернулся на фронт и сражался до конца войны. Осколок вражеского снаряда остался с ним на всю жизнь.

Чудесное "воскрешение"

Но, оказалось, что после войны Афанасия Репиду долгие годы считали погибшим. Досадная ошибка открылась, когда ветеран, служивший в годы войны юнгой на том самом эсминце "Безупречный", посетил музей обороны Севастополя и нашел в списке погибших фамилию Репида, которую он, живя в Молдавии, уже слышал. Вернувшись в наш край, он отыскал Афанасия Васильевича в Госуниверситете, где тот тогда работал деканом исторического факультета. Встреча была теплой — обоим было что вспомнить. Ведь бывший юнга не только был в составе той судовой команды, которая спасла нашему земляку жизнь, но и знал его заочно уже после войны.

Позже Афанасий Васильевич и сам побывал в Севастополе вместе со своими студентами и нашел в списках погибших свою фамилию.

© Photo : Личный архив Светланы Руденко Афанасий Репида (справа) с товарищами перед отъездом в Севастополь

Эту удивительную историю о своем "воскресшем" преподавателе подопечные Репиды часто рассказывали своим друзьям и знакомым. Но убрали ли имя отца с памятной плиты в Севастополе или нет, Светлана Руденко доподлинно не знает.

Положила конец голоду в Молдавии

Лукерья Евстафьевна участвовала в освобождении Молдовы в составе 27-й армии.

Затем ее, как и других студентов, чью учебу прервала война, отправили на восстановление разрушенных городов и районов. Окончила обучение она уже в 1949 в Кишиневском педагогическом университете и стала работать по государственной линии. Лукерью Евстафьевну

назначили на пост министра госконтроля Молдавской ССР.

© Photo : Личный архив Светланы Руденко Лукерья Репида

В сложное послевоенное время и после засухи 1944 года в Молдавии начался голод. Одной из первых, кто принял меры, была именно Лукерья Репида. Для решения этой задачи она летала в Москву с докладом центральному руководству. Когда она приехала туда, открылось тяжелое состояние республики. И в Молдавию начались поставки продовольствия и медикаментов в полном объеме, была дана директива, как можно быстрее восстановить народное хозяйство.

© Photo : Личный архив Светланы Руденко Афанасий и Лукерья Репида с дочкой Светланой

Позже Лукерья Евстафьевна возглавила одно из направлений Академии наук МССР, преподавала в кишиневском педуниверситете, занималась научно-исследовательской работой, опубликовав за всю свою профессиональную деятельность более 200 научных трудов, а также она стояла у истоков ветеранского движения в Молдове и возглавляла его на протяжении многих лет.

Об этих людях можно рассказывать бесконечно. Их биография делает их легендарными. Их научный вклад и творческая работа, а, главное, энтузиазм, помогли спасти Молдавию от многих проблем. Их патриотизм вызывал у всех восхищение. И многие люди, которые у них учились, знали и слышали — несут эту память до сегодняшнего дня.